Bebê de apenas quatro dias se engasga com leite materno e precisa de socorro dos bombeiros

Um bebê de apenas quatro dias de vida precisou ser salvo pelos bombeiros após se engasgar. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (27) no bairro Mucuripe, em Fortaleza.

Segundo relato da equipe que atendeu à emergência, o pai do bebê detalhou que a criança se engasgou com leite materno e começou a ficar cianótica, quando há escassez de oxigênio no sangue.

Diante da situação, o sargento Rosemberg Xavier, da 2ª Companhia do 1º Batalhão, atendeu o recém-nascido e realizou a manobra de tapotagem para desobstrução das vias aéreas, conseguindo que o bebê voltasse a respirar.

Engasgo de crianças e bebês

O engasgo é uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um “caminho errado” durante o ato de engolir. O engasgo é considerado uma emergência e, em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo. Sendo assim, agir rapidamente evita complicações.

Em casos desse tipo, o Corpo de Bombeiros orienta executar a manobra de Heimlich.

Posicione-se por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdômen (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada “boca do estômago” (região epigástrica). A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.

Caso o engasgo seja em bebês, a orientação é colocar a criança em cima do seu braço e fazer cinco compressões entre as escápulas (no meio das costas). Virar o bebê de barriga para cima em seu braço e efetue mais cinco compressões sobre o esterno (osso que divide o peito ao meio), na altura dos mamilos.

Em seguida, tente visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência.

Esses procedimentos são válidos somente se a criança ou o adulto engasgado estiverem conscientes. Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente. Os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.