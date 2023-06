Governo inicia entrega de cartões do programa Ceará Sem Fome; veja cronograma

Os cartões do programa Ceará Sem Fome começaram a ser entregues na manhã desta sexta-feira (23), em evento no Complexo Mais Infância do bairro Cristo Redentor. Em Fortaleza, 8.161 famílias serão beneficiadas com o cartão, que disponibiliza R$ 300 para compra de alimentos.

A cerimônia teve a presença da primeira-dama do Estado, Lia Freitas, e da secretária da Proteção Social, Onélia Santana. Segundo o Governo do Estado, o investimento total do programa foi de R$ 184 milhões.

Durante a programação no Cristo Redentor, foram entregues os cartões dos beneficiários dos seguintes bairros:

Moura Brasil,

Praia de Iracema,

Vila Velha,

Jardim Guanabara,

Barra do Ceará,

Cristo Redentor,

Pirambu,

Carlito Pamplona,

Jacarecanga,

Ellery,

Monte Castelo,

São Gerardo,

Farias Brito,

Jardim Iracema,

Floresta,

Álvaro Weyne,

Parque Araxá,

Rodolfo Teófilo,

Amadeu Furtado e

Parquelândia.

Próximos cartões

Os demais cartões devem começar a ser distribuídos a partir de terça-feira (27), conforme cronograma estabelecido pelo Governo.

O processo de entrega, inclusive, será realizado em 19 equipamentos geridos pela Secretaria da Proteção Social (SPS), que estarão disponíveis conforme a residência dos beneficiários.

As listas de cada beneficiário com dia e hora da entrega também estarão disponíveis no site e nas redes sociais do Governo, da SPS e no próprio site do Ceará sem Fome.

Confira abaixo a lista geral com os postos de entrega:

Terça-feira (27)

Entrega de 561 cartões no CITS Mucuripe (Rua do Entardecer, 160) aos moradores dos bairros Meireles, Aldeota, Varjota, Papicu, De Lourdes, Cais do Porto, Mucuripe, Vicente Pinzón, Praia do Futuro I e Praia do Futuro II, Cocó, Cidade 2000 e Manuel Dias Branco.

Quarta-feira (28)

Entrega de 589 cartões no CITS Jangurussu aos moradores dos bairros Barroso e Jangurussu.

Quinta-feira (29)

Entrega de 594 cartões no CITS Parque São José aos moradores dos bairros Parque São José, Novo Mondubim, Canindezinho, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, Parque Presidente Vargas, Aracapé, Vila Peri e Vila Manoel Sátiro.

Sexta-feira (30)

Entrega de 1.159 cartões no ABC Bom Jardim aos moradores dos bairros Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, Siqueira e Bonsucesso.

Sábado (1º)

Entrega de 404 cartões no Complexo Mais Infância João XXIII aos Moradores dos bairros Pici, Bela Vista, Panamericano, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Dom Lustosa, Henrique Jorge, Jóquei Clube e João XXIII.

Segunda-feira (3):

Entrega de 473 cartões no Complexo Mais Infância Curió aos moradores dos bairros Curió, Guajeru, Lagoa Redonda, Sapiranga/Coité, Sabiaguaba e José de Alencar.

No ABC Serrinha, a 440 beneficiários moradores dos bairros Aeroporto, Serrinha, Itaperi, Dendê/Rachel de Queiroz, Itaoca, Parangaba, Parreão, Vila União, Montese, Bom Futuro e Damas.

No CITS José Walter, a 359 beneficiários moradores dos bairros Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter e Parque Dois Irmãos.

Terça-feira (4)

Entrega de 374 cartões no Centro comunitário São Francisco aos moradores dos bairros Quintino Cunha, Olavo Oliveira, Antônio Bezerra, Padre Andrade e Presidente Kennedy.

No CITS Aerolândia, a 302 beneficiários aos Moradores dos bairros Alto da Balança, Aerolândia, Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Parque Manibura e Dias Macêdo.

Quarta-feira (5)

Entrega de 150 cartões no CITS São Bernardo aos Moradores dos bairros Parque Iracema, Cambeba, Messejana, Cajazeiras e Coaçu.

No ABC Palmeiras, a 88 beneficiários moradores do Conjunto Palmeiras

No Centro comunitário São Vicente, a 220 beneficiários a Moradores dos bairros Salinas, Guararapes, Luciano Cavalcante e Edson Queiroz.

Na Sede da SPS, a 133 beneficiários Moradores dos bairros Centro, Benfica, Joaquim Távora, Dionísio Torres, Jardim América, José Bonifácio e São João do Tauape.

Quinta-feira (6)

Entrega de 218 cartões no Espaço Viva Gente aos Moradores dos bairros Passaré, Boa Vista e Castelão.

No ABC Cajueiro Torto, a 320 beneficiários moradores dos bairros Parque Santa Maria, Ancuri, Pedras, São Bento e Paupina.

Sexta-feira (7)

Entrega de 290 cartões no ABC Mondubim a Moradores dos bairros Maraponga, Jardim Cearense e Mondubim.

No CITS Conjunto Ceará, a 296 beneficiários a moradores dos bairros Genibaú, Conjunto Ceará I e Conjunto Ceará II e Autran Nunes.

