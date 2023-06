Projeto de capacitação em TI do Governo do Ceará lança nova etapa com 8.400 vagas

O Governo do Ceará lançou, nesta sexta-feira (23), uma nova etapa do Projeto C-Jovem, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Visando capacitar jovens para atuar no mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a fase do programa ofertará 8.400 novas vagas para estudantes e egressos do ensino médio, além de universitários.

Com investimento de R$ 34 milhões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), nesta nova fase a iniciativa atuará como projeto de extensão da Universidade Estadual do Ceará (Uece), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Os alunos selecionados devem participar de atividades virtuais, com uma carga horária de 10h semanais, durante o período de um ano, totalizando 480h. No último trimestre, eles irão aplicar os conhecimentos adquiridos por meio de uma imersão nas empresas parceiras.

Nesta etapa do projeto, podem participar estudantes e recém-formados (até 3 anos) do ensino médio, além de alunos do ensino superior. Até o momento desta publicação, não foi divulgado a previsão de quando o programa deve começar.

PRIMEIRA ETAPA DO C-JOVEM

Lançado em 2022, o programa já alcançou mais de 11 mil jovens de 174 escolas estaduais profissionalizantes, distribuídas em 73 municípios. A meta é chegar aos 100 mil jovens em cinco anos.

A iniciativa explora as habilidades de formação na TIC, empreendedorismo, raciocínio lógico, relacionamento interpessoal e inglês especializado para profissionais do setor. Nela, os alunos escolhem entre sete trilhas de tecnologia, conforme a área de interesse. São elas:

desenvolvimento iOS;

desenvolvimento Android;

Nuvem;

Java;

Infraestrutura 5G;

Inteligência Artificial;

FullStack (ofertado pela Uece em parceria direta com o Instituto Atlântico).

A iniciativa acredita que a capacitação contribuirá para a redução da demanda de profissionais de TIC no mercado, melhorando a qualidade de vida dos jovens e suas famílias, além de proporcionar desenvolvimento econômico e social para todas as regiões do Ceará.

O C-Jovem é desenvolvido pelo Governo do Ceará, por meio das secretarias da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), da Educação (Seduc), do Desenvolvimento Econômico (SDE), do Planejamento e Gestão (Seplag), do Trabalho (STE) e da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), em parceria com Uece, IFCE e UFC, Iracema Digital, Sebrae, FIEC/Senai, Fecomércio/Senac e Instituto Atlântico.