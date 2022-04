Projeto de capacitação em Tecnologia da Informação deve atender 100 mil jovens cearenses

A governadora Izolda Cela lançou nesta segunda-feira (18) o Projeto C-Jovem, que visa capacitar alunos do Ceará para ingresso no mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A meta é, em até cinco anos, atingir 100 mil jovens.

Na primeira etapa, alunos da rede pública estadual de educação receberão cursos técnicos sobre Rede de Computadores e Informática. Serão 4.358 estudantes, assistidos por 214 professores.

"É preciso preparar a juventude para eles poderem aproveitar essa grande onda de transformações que pode gerar muitas oportunidades de trabalho e melhoria de vida para as pessoas. O foco é capacitar eles", comentou Izolda Cela durante a solenidade.

Conforme a chefe do Executivo Estadual, o primeiro momento será feito em Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEP). Os alunos desenvolverão ações focadas para empresas parceiras.

O C-jovem tem parceria com empresas do ramo tecnológico, que também participaram do lançamento nesta segunda, realizado no Palácio da Abolição. Dirigentes de secretarias estaduais envolvidas também estiveram no evento.