Papo Carreira

Empresa de TI abre 54 vagas em 11 estados, incluindo o Ceará; veja detalhes

Lanlink tem oportunidades presenciais e remotas para funções como suporte técnico, gerente de contas públicas e analista de sistemas

Redação 23 de Junho de 2025
Papo Carreira

Projeto de capacitação em TI do Governo do Ceará lança nova etapa com 8.400 vagas

O programa C-Jovem é voltado para estudantes e egressos do ensino médio, além de universitários

Redação 23 de Junho de 2023

Opinião

Hapvida abre 200 vagas em curso de capacitação em TI com foco em inclusão; veja como se inscrever

O projeto deverá focar minorias sociais, tendo como público-alvo pessoas com deficiência física e psicológica, negras, LGBTQIA+ e com mais de 50 anos

Samuel Quintela 11 de Novembro de 2022
Opinião

Hapvida lança programa de capacitação para 130 estudantes nesta terça; saiba como se inscrever

O projeto de formação contará com uma trilha focada em metodologias ágeis, como Scrum, Kanban e OKRs

Samuel Quintela 27 de Setembro de 2022

Negócios

82% das lideranças de TI escolhem parcerias de código aberto, diz pesquisa

Plataforma tem facilitado transformação digital das empresas na era pós-pandemia

Agência de Conteúdo DN 28 de Junho de 2022

Negócios

Oferta de vagas em TI deve quadruplicar em plataforma; empresa caçadora de talentos aposta na área

A empresa Techse irá contar com uma plataforma que irá intermediar o contato entre profissionais e empresas com vagas abertas

Redação 25 de Janeiro de 2022
Papo Carreira

Instituto oferta mais de 40 vagas na área de TI em Fortaleza; veja como se candidatar

A seleção aceita candidatura de profissionais de qualquer estado do Brasil

Redação 25 de Outubro de 2021