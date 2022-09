Hapvida lança programa de capacitação para 130 estudantes nesta terça; saiba como se inscrever

A capacitação de alunos de tecnologia da informação (TI) terá o apoio do Grupo Hapvida NotreDame na próxima terça-feira (27), durante um evento para tratar sobre o segmento profissional aliado ao setor de saúde. O objetivo é capacitar 130 jovens de instituições de ensino superior do Ceará.

O projeto de formação contará com uma trilha focada em metodologias ágeis, como Scrum, Kanban e OKRs. Os alunos terão oportunidade de conhecer agentes do mercado de tecnologia e saúde e poderão participar de um desafio entre os participantes.

"A ideia é que os alunos exercitem as habilidades de solução de problemas e técnicas de inovação através de métodos e práticas que podem ser utilizados no mercado de trabalho, com o acompanhamento e mentoria de especialistas da área. Ter essa expertise desde cedo e conhecer o fluxo de trabalho de grandes empresas vai tornar esses estudantes mais capacitados", afirmou Miguel Pinheiro, gerente de TI do Hapvida NDI.

Contato com as universidades

Para Felipe Zilles Castiglia, diretor de tecnologia e inovação do Hapvida NDI, o evento poderá servir como uma ponte entre a empresa e as universidades, gerando ganhos para ambos os lados.

“O programa traz muitos benefícios para os jovens que queiram aprender sobre tecnologia e, também, aprender temas que estão ganhando relevância no futuro. Além disso, vamos capacitar em agilidade profissionais de TI para contribuir com a comunidade e gerar oportunidades no mercado”, disse.

Serviço

O evento está marcado para acontecer no auditório da da biblioteca da Universidade de Fortaleza, às 19h do dia 27 de Setembro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones 34773142 ou 99249-5956 (WhatsApp), além do e-mail: estagio@unifor.br.

Para se inscrever no programa de formação do Grupo Hapvida NDI, é preciso acessar o link do evento.

