Usina solar em Cedro receberá parcela de R$ 63 milhões financiados pelo BNDES

Uma usina de geração de energia solar em Cedro, no Interior do Estado, será uma das onze no País a receber parte dos R$ 63 milhões em financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As unidades deverão entrar em operação nos próximos meses, segundo o Governo Federal, e tem conclusão prevista até o 2023.

As usinas serão instaladas em 10 localidades pelo Brasil, incluindo Planaltina/DF, Riolândia/SP, Sentinela do Sul/RS, Ouro Verde/SP, Barra do Jacaré/PR, Macaíba/RN, Itaperuna/RJ, Barretos/SP e José Bonifácio/SP, além

A iniciativa faz parte de um projeto para expandir a produção de energia limpa no País em pontos de consumo de empresas conectadas em baixa tensão na rede de distribuição. A expectativa é atender mais de 27 mil domicílios.

Financiamento

O valor financiado pelo BNDES corresponde a 55% do valor total do projeto, que está alinhado ao Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que tem o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Os recursos serão destinados à GreenYellow S.A, empresa de origem francesa, que tem operações em 16 países, focando em eficiência energética, geração solar, comercialização de energia e soluções digitais.