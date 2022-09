Unimed Fortaleza terá clínica para crianças com autismo com investimento R$ 2,5 mi; veja detalhes

A Unimed Fortaleza investe R$ 2,5 milhões para a construção de clínica voltada para o atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espaço, a ser inaugurado em novembro próximo, será instalado na Avenida Washington Soares, no bairro Guararapes, em Fortaleza.

A informação foi confirmada pelo presidente da entidade, Marcos Aragão, durante coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (22), para a divulgação da nova unidade, o Hospital Unimed Sul, no Luciano Cavalcante.

Na ocasião, Aragão enfatizou que a companhia foca na expansão da rede própria nesta área da Cidade, abrangendo os bairros Luciano Cavalcante e Guararapes, além de Aquiraz e Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

"Também deveremos redimensionar as unidades de emergência e de imagem nessa região", projetou.

Como será a nova clínica para crianças com autismo

Demais detalhes da nova unidade ainda serão repassados oficialmente. Contudo, em março de 2021, já havia sido inaugurado um centro de terapias assistenciais para esse público, no Espaço Saúde Unimed, situado na Avenida Barão de Studart, 800, no bairro Meireles.

A clínica já em operação possui uma equipe multidisciplinar para habilitação e reabilitação do sistema sensório motor oral, na integração dos sentidos e no desenvolvimento e aprimoramento das habilidades sócio-emocionais, motoras, cognitivas e comunicativas das crianças com autismo.

Novo hospital pediátrico

Previsto para ser inaugurado no próximo dia 12 de outubro, o Hospital Unimed Sul concentrará todo o atendimento pediátrico de urgência e emergência da rede. Por esta razão, a atual unidade infantil, na Rua Padre Chevalier, 746, no bairro Joaquim Távora, será desativada.

Contudo, essa antiga estrutura permanece funcionando até 16 de outubro. Depois desta data, os pacientes e familiares devem buscar o novo hospital.

O investimento para a construção e operação do empreendimento foi de R$ 190 milhões, segundo a Unimed. Nesta primeira etapa, são 484 trabalhadores, sendo 262 transferidos e 222 novos empregos gerados.

O centro oncológico também será incorporado a esse equipamento. Com investimento de cerca de R$ 1 milhão, o anexo para essa finalidade começa a operar em janeiro de 2023.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE