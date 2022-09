Com investimento de R$ 190 milhões, Unimed Fortaleza inaugura hospital em outubro

A Unimed Fortaleza anunciou que vai inaugurar, em 12 de outubro, uma nova unidade hospitalar na Capital cearense, o Hospital Unimed Sul, localizado no Bairro Luciano Cavalcante.

A emergência pediátrica passará a funcionar no dia 17 do próximo mês. Serão, inicialmente, 100 leitos. Numa segunda etapa, prevista para janeiro de 2023, o número de leitos deve passar para 195, o que o classificará, segundo a empresa, como um dos maiores hospitais privados do Ceará.

O investimento para a nova unidade é de R$ 190 milhões, informou a Unimed. São 484 colaboradores, sendo 262 transferidos e 222 novos empregos gerados.

Duas fases

O lançamento do hospital acontecerá em duas fases. Na primeira, a unidade oferecerá serviços de emergência pediátrica, internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oncologia pediátrica e um centro cirúrgico, com início de atendimento a cirurgias eletivas.

E na segunda, serão implantados os serviços de emergência obstétrica, centro de parto natural e UTI Neonatal, além da inauguração do Centro de Oncologia e Infusão da Unimed Fortaleza.

Antigo hospital pediátrico funciona até 16 de outubro

A partir do dia 13 de outubro, começa o processo de transferência dos pacientes do atual Centro Pediátrico - Unimed Fortaleza, localizado na Rua Padre Chevalier, 746, no bairro Joaquim Távora, para o novo hospital.

A antiga unida permanece funcionando somente até 16 de outubro. No dia seguinte (17 de outubro), o Unimed Sul começa a funcionar.

Infraestrutura

Serão sete salas cirúrgicas com capacidade para até 1.500 procedimentos mensais, informou a companhia. A urgência pediátrica terá capacidade para até 15 mil atendimentos mensais e a urgência obstétrica, para até 3 mil.

Conforme a Unimed, a unidade contará ainda com centro de imagem para atendimento eletivo ao público adulto e pediátrico a partir do dia 1º de novembro, com tomografia, raio-x, densitometria óssea, mamografia e ultrassom.

Marcos Aragão Presidente da Unimed Fortaleza “Além do foco em atendimento ao eixo materno-infantil, o Hospital Unimed Sul terá também cirurgias eletivas de diversas especialidades médicas e um centro de oncologia e infusão. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes para trazer o máximo de conforto e segurança para nossos clientes”.

Juntamente com a nova unidade, está ocorrendo uma reestruturação e modernização do Hospital Unimed, localizado no bairro São João do Tauape, que terá ampliação em 30% da capacidade de atendimento adulto, com foco em procedimentos de alta complexidade; após a transferência dos serviços dos eixos obstétrico e pediátrico para o Hospital Unimed Sul.

*Colaborou Bruna Damasceno

