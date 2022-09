Com 884 kitesurfistas no mar ao mesmo tempo, evento Winds For Future entra para o livro dos recordes

O Winds For Future (W4F) 2022 encerrou neste domingo (25), na praia do Cumbuco, na Grande Fortaleza, colocando seu nome no Guinness, o livro dos recordes, novamente. A Kiteparade deste ano levou 884 participantes para o mar simultaneamente, quebrando a marca anterior pertencente ao próprio evento em 2019, quando 596 profissionais se juntaram.

Pela segunda vez consecutiva, a Kiteparade do W4F recebeu título autenticado do Guinness Worlds Records na cerimônia no encerramento do evento.

Legenda: A Kiteparade recebeu título autenticado do Guinness Worlds Records Foto: Delano Soares/Divulgação

No mar, estavam iniciantes, simpatizantes e atletas profissionais de renome, incluindo de outros países. Entre eles, os multicampeões mundiais de kitesurf Carlos Mário "Bebê" e Mikailli Sol, embaixadores do evento.

Legenda: A Kiteparade foi o destaque do último dia de Winds For Future Foto: Kid Júnior

"A energia foi simplesmente indescritível e sem nenhum tipo de acidente ou intercorrência. Reunimos participantes de mais de 30 países diferentes nas águas do Cumbuco nesta edição e tivemos um momento histórico durante a tarde deste domingo, superando a meta de mil pessoas ao mesmo tempo no mar. Éramos todos apenas um, velejando juntos pelo Oceano", celebrou Mariana Zonari, uma das idealizadoras do Winds For Future.

Legenda: O evento entrou para o livro dos recordes Foto: Kid Júnior

O último dia do evento, que acontecia desde a última quinta-feira (22), contou também com a presença da co-fundadora do Linker Bank, Ingrid Barth, que palestrou sobre o tema "impacto social promovido pela boa bancarização da população".

Legenda: A celebração da kiteparade foi o destaque da cerimônia de encerramento do W4F 2022 Foto: Delano Soares/Divulgação

Outro destaque entre os painéis de encerramento foram "Metaverso & web3, essa nova economia é sustentável?", com a fundadora da RITO, Catarina Papa e "Tendência e práticas ESG nas corporações" com a sócia-diretora da CM Consultoria e Inteligência Corporativa, Agueda Muniz, a gerente da KPMG, Jana Brito, e a sócia-cofundadora da Solos, Saville Santos.

Winds For Future 2022

O Winds For Future é o maior festival de inovação e sustentabilidade da América Latina. Na edição deste ano, passaram nomes como o jornalista, apresentador e escritor Zeca Camargo e João Amaral, COO do movimento global "Voz dos Oceanos".

Legenda: A Kiteparade recebeu título autenticado do Guinness Worlds Records Foto: Delano Soares/Divulgação

Ao todo, foram mais de 200 painelistas e palestrantes durante os quatro dias de programação. A proposta do W4F é gerar mudanças, debates, networking e oportunidades para o desenvolvimento de ações sustentáveis em todo o planeta.