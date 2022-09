No terceiro dia de evento, o Winds For Future leva comunicação, saúde e moda para o Cumbuco

Neste sábado (24), terceiro e penúltimo dia de evento, o Winds For Future 2022 teve movimentação intensa de participantes e recebeu grandes painelistas do âmbito corporativo, social e midiático.

Uma das falas mais esperadas do dia foi a do jornalista, apresentador e escritor Zeca Camargo, que ministrou um painel sobre o papel da comunicação no combate à crise climática.

"Encontrei no Winds For Future pessoas que pensam da mesma forma que eu, quando o assunto é meio ambiente, pessoas que fazem as coisas com paixão. Tudo o que fazemos, em especial quando se fala de sustentabilidade, tem que ser feito com paixão. Foi uma palestra especial", destacou Zeca após o painel.

Além do comunicador, o evento também trouxe ao Ceará a especialista e doutora na área, Issaaf Karhawi, da Universidade de São Paulo (USP), para falar sobre os temas "cultura participativa e influenciadores digitais" e "os desafios da cultura para a transformação digital no trabalho.

E também, para debater sobre "cidades como hubs de inovação", foram convidados o CEO do W4F e do Elephant Coworking, Igor Juaçaba, Danilo Piccuci (ABStartups) e Willian Passos (Starte Portugal).

Meio ambiente e ESG

A preservação dos mares, uma das principais bandeiras do Kiteparade, que é uma reunião de kitesurfistas que ocorre neste domingo (25), também foi abordada em um painel especial.

Em "Década do Oceano: a próxima onda de inovação", o assunto foi discutido com o COO do movimento global "Voz dos Oceanos", João Amaral, que recebeu Célio Fernando Bezerra Melo, da Casa Civil do Ceará, o secretário Artur Bruno, representando a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), e Gabriella Romero, do programa APSV.

Legenda: João Amaral, COO do movimento global "Voz dos Oceanos", falou sobre a importância da preservação dos mares. Foto: Delano Soares e Jerônimo Neto

Além disso, o ESG, sigla que tem tradução livre para governança ambiental, social e corporativa, e que norteia a agenda corporativa mundial, também foi pauta aprofundada nos painéis deste sábado (24), como o conduzido por João Justo (Nina HUb), Eduardo Freire (FWK), Camila Forte (LAB Inovação Senai Ceará). No painel, o time mostrou que o termo já é uma realidade.

Já em “Soluções para acabar com a pobreza”, o público participou de uma discussão sobre o tema embasada pelas bagagens de Ticiana Rolim (Somos Um), Joaquim Melo (Banco Palmas), José Macêdo (Cientista Chefe dados Estado Ceará) e Gabrielle Araújo (Empreendedora social).

Legenda: Ticiana Rolim (Somos Um) ministrou painel sobre "Soluções para acabar com a pobreza". Foto: Delano Soares e Jerônimo Neto

Quem também contribuiu para o assunto foram Gustavo Silva, Diretor de Operações da Qair Brasil, e Beatrice Cordiano, cientista de bordo e especialista em sustentabilidade do Energy Observer.

Inovações em saúde

As inovações em saúde também marcaram a programação dos dois palcos de discussão. No espaço LATAM, o CEO do Grupo ICC, Pedro Meneleu, conduziu os painéis “Cuidado personalizado na saúde” e “O impacto da tecnologia para democratizar o acesso à saúde", este, que também contou com Albery Dias, diretor de serviços farmacêuticos da Pague Menos.

Já em “Os desafios de transformar negócios tradicionais em sociais”, três empreendedores — Lia Quinderé (Sucré), Rafael Rocha (Avalie consultoria) e Nathalia Bayer (W4F/Corre Aqui) — mostraram cases para exemplificar como o propósito pode orientar suas atuações.

Legenda: Lia Quinderé, da Sucré, foi uma das convidadas deste sábado (24). Foto: Delano Soares e Jerônimo Neto

Desfile e peças com reutilização de kite surf

As areias da praia do Cumbuco, onde ocorre o evento, se transformaram em uma passarela para um desfile exclusivo para apresentar a coleção sustentável “Solar Minds”, assinado pela marca Bikiny Society em collab com a Kite Coat e Green Bag Brasil.

O momento foi apresentado por Cláudio Silveira, um dos fundadores do W4F e responsável pela criação e montagem da “Cidade dos Ventos”, megaestrutura que engloba o festival.

No processo de produção, as marcas tiveram o desafio de desenvolver e elaborar roupas com bossa e um criativo lifestyle com matéria prima feita a partir da reutilização de pipas de kitesurf.

“Com nosso olhar voltado para o mar, trazemos cores vibrantes e acentuadas. Nuances cromáticas que se assemelham a um mar de pipas dançantes no céu. Shapes cheios de design, recortes e sobreposições trazem versatilidade e possibilidades a essa moda que vai para além das praias”, reforça a Bikiny em seu texto-manifesto sobre a coleção.

Som dos Ventos com música eletrônica

Depois da MPB e da brasilidade do show do cantor Silva, o público do “Festival Som dos Ventos” teve o sábado de W4F embalado por muita música eletrônica com o duo Felguk, referência no house music nacional.

A noite também contou com o cantor Lucas Coelho e mais DJs. Neste domingo (25), quem encerra a programação da label são as bandas Balanço Social e Mistura 085.

Kiteparade e pesquisa com participantes neste domingo

A Kiteparade 2022 pretende novamente quebrar o recorde mundial de maior desfile de kitesurf do mundo neste domingo (25). Para este ano, a meta é ultrapassar mil kitesurfistas velejando, entre simpatizantes da modalidade, iniciantes, amadores e profissionais, e consolidar o Cumbuco como meca do kitesurf mundial.

O recorde atual, registrado no Guinness World Records, pertencente ao próprio Winds For Future, foi de 596 kitesurfistas, em 2019. Neste ano, o Guinness também estará presente para registrar o novo recorde.

Nessa ocasião, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) e seu Laboratório de Economia do Mar (BlueLab), coordenado pelo professor Samuel Façanha Câmara, se associaram ao projeto de inovação social Hub Cumbuco, que conta com o apoio da prefeitura de Caucaia, para realizar uma pesquisa durante o W4F.

A iniciativa quer entender e melhorar o nível de percepção das pessoas sobre as mudanças climáticas, identificando quais barreiras e comportamentos podem dificultar ou ajudar na conscientização e engajamento das pessoas no enfrentamento desta questão de âmbito global.

Segundo o professor Samuel Câmara, a ideia da pesquisa é aplicar questionário com os kitesurfistas que irão participar do Kiteparade no W4F para tentarem, mais uma vez, quebrar o recorde mundial.

A partir destas respostas, pretende-se entender como um grupo específico, altamente exposto aos possíveis efeitos destas mudanças e fortemente conectados ao mar, pode ser diferentes do restante da população.