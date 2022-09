Winds for Future abre programação do segundo dia com incentivo ao comércio local

Com painéis e diversos stands, o segundo dia (23) de programação do Winds for Future, o maior festival de inovação e sustentabilidade da América Latina, trouxe apresentações de diversos negócios locais incentivando o empreendedorismo da região da praia do Cumbuco, em Caucaia, onde o evento acontece até o domingo (25)

Esta é a segunda edição do festival que acontece presencialmente, interrompida por dois anos por conta da pandemia de Covid-19. Para Rômulo Alexandre, cofundador do Instituto Winds for Future, este ano o evento traz ações com propósito, pensando em sustentabilidade, economia circular e inovação tecnológica.

Rômulo Alexandre cofundador do Instituto Winds for Future “O mundo virou de ponta cabeça depois da pandemia, então precisamos nos adaptar. Nós temos uma agenda até 2030 ligada com os objetivos de desenvolvimento sustentável, temos projetos com kitesurf, em que as universidades locais querem fazer mapeamento genético de espécimes marinhas e de micro plásticos usando o kite”.

O Cumbuco, de acordo com Rômulo, foi escolhido por estar alinhado aos propósitos do festival, além de ter uma localização privilegiada, favorável ao vento e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Legenda: Igor Juaçaba e Rômulo Alexandre, fundadores do Instituto Winds for Future Foto: Fabiane de Paula/SVM

Economia girando

É pensando nesses objetivos que o Instituto promove iniciativas para que empreendedores tenham oportunidade, como as mulheres que comandam a Agência Evas, Manuela Simão e Keyla Rodrigues, que participaram da Roda de Conversa de Mulheres Empreendedoras do Litoral.

Há dois meses deram início ao negócio que faz ponte entre clientes e profissionais como cabeleireiras e faxineiras.

Legenda: Keyla Rodrigues e Manuela Simão comandam a Agência Evas para impulsionar mulheres empreendedoras Foto: Fabiane de Paula/SVM

“A gente tem visto muitas ações voltadas para o empreendedorismo, mas poucas voltadas pra mulher profissional, aquelas que não têm um espaço físico pra atender e existe a demanda, temos hotéis, pousadas, uma população flutuante, pessoas que vêm e vão constantemente, elas chegam e não conseguem achar nada”, explica Manuela.

Com a agência, Manuela e Keyla fazem toda a curadoria das profissionais, além de fazer treinamentos, entrevistas, fotos e toda a divulgação nas redes sociais. “Queremos colocar à disposição profissionais de confiança e o que é melhor: impulsionar mulheres”, ressalta.

Para ela, participar do evento é uma oportunidade de mostrar o case e ainda divulgar o próprio negócio, que é apoiado pelo Instituto.

Revolução tecnológica

Pensando no novo movimento de tecnologia que o mundo tem vivenciado, com a chegada do 5G no Brasil, o surgimento do metaverso e de NFTs, o festival trouxe painel nesta sexta para debater o assunto com Diego Platini (Youfy), Tiago Guimarães (Bugaboo) e Paulo Renan (Rito), de empresas de DNA cearense.

Legenda: Diego Platini, Tiago Guimarães e Paulo Renan apresentaram painel sobre tecnologia, metaverso, NFT Foto: Fabiane de Paula/SVM

“Um evento como esse tem a importância por poder imprimir nossa essência, não existe outro evento de inovação que seja de frente pro mar e que a gente apresente de chinelo e de bermuda. Os estados pensam inovação de forma diferente, então é importante trazer isso pra nossa realidade porque no momento de inovação digital o principal não é o digital, são as perguntas”, destaca Paulo Renan.

Já Diego Platini aponta que quer democratizar o acesso à robotização com a Youfy, promovendo ferramentas para micro e pequenas empresas para que possam competir com as grandes e cresçam cada vez mais.

Diego Platini CEO da Youfy “Seja robô, NFT, metaverso, a economia precisa crescer, está cada vez mais acelerada e precisa de uma base tecnológica e de ferramentas que suportem essa velocidade. A gente quer contribuir dessa forma com as empresas, especialmente as pequenas, pra que elas possam expandir o crescimento com uma maior produtividade”.

Intercâmbio cultural

Além dos painéis, a programação conta com stands que apresentam empresas, iniciativas e negócios locais. Um dos participantes é o governo da Colômbia, que veio para fazer um intercâmbio cultural e turístico.

A secretária de Turismo do País, Pamela Lozano Ibañez, afirma que as regiões do Atlântico são muito parecidas com o Cumbuco, mas ainda pouco desenvolvida. A ideia é transformar praias da Colômbia em algo semelhante à vila cearense.

“A gente quer estreitar essa relação e mostrar que, na Colômbia, também temos um ambiente apropriado pra prática de esportes aquático, como já acontece. Nós temos ainda uma complementariedade com o Ceará, pois quando os ventos tão se encerrando por aqui, começam por lá. Quem sabe não fazemos uma rota turística?”, projeta.

Serviço

Winds For Future

Data: de 22 a 25 de setembro

Local: Praia do Cumbuco, em Caucaia

Ingressos estão disponíveis no site www.windsforfuture.com

