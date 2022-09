Zeca Camargo confirma presença no Winds For Future

O jornalista, apresentador e escritor Zeca Camargo foi confirmado como o palestrante principal do Winds For Future, maior festival de inovação e sustentabilidade da América Latina. O evento acontece de 22 a 25 de setembro, na Praia do Cumbuco, no Ceará.

Igor Juaçaba, diretor e co-fundador do Winds For Future, comenta que o propósito do evento está alinhado com a personalidade de Zeca Camargo: “O Zeca é super alinhado com nosso propósito. Quando fizemos o contato, ele se identificou e se prontificou para nos ajudar a transformar o mundo. É isso que fazemos: transformamos o mundo”, disse.

O apresentador se junta a outros grandes nomes já confirmados para o evento, como Preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas (Cufa); Débora Garofalo, primeira mulher brasileira e primeira sul-americana a ser finalista no Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação; Ari de Sá Cavalcante, CEO da Arco Educação, dentre outros.

Ingressos à venda

Ao todo, serão mais de 200 painelistas e palestrantes durante os quatro dias de programação. Os ingressos estão sendo vendidos no site oficial do evento, através da plataforma Sympla.

Os bilhetes dão direito a acesso completo à área de conferência; todas as palestras, painéis, praça de alimentação, áreas de expositores; workshops e hackathons (limitado à capacidade máxima permitida nos locais); descontos nas festas; acesso ao app exclusivo do evento e um copo eco.

Serviço

Winds For Future

Data: de 22 a 25 de setembro

Local: Praia do Cumbuco, em Caucaia

Ingressos estão disponíveis no site www.windsforfuture.com

