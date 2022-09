Gastronomia cearense é celebrada no Festival Winds For Future, no Cumbuco

Maior evento de inovação e sustentabilidade da América Latina, o Winds For Future receberá uma programação gastronômica especial, além de sediar palestras de personalidades de todo o País. O festival acontece de 22 a 25 de setembro, na Praia do Cumbuco, no Ceará.

Na última segunda-feira (19), antes do início do evento, foi realizado o Seminário do Futuro, também na Praia do Cumbuco, em parceria com o Senac-Ce e o Movimento DOC – Denominação de Origem Cearense.

O chef Léo Gonçalves, curador gastronômico do Festival, ministrou aula sobre criatividade, naming e empratamento. Durante a abertura do festival, nesta quinta-feira (22), o profissional se apresenta numa cozinha social montada no evento, em parceria com o Senac e Mercadinhos São Luiz.

Nos outros dias do festival, o espaço promove aulas e palestras com chefs, produtores e microempreendedores locais.

O Mercado DOC, a vila gastronômica do Winds For Future 2022, segue os mesmos princípios do festival – sustentabilidade, criatividade, localidade e inovação. Além disso, durante o evento, acontece a DOCWEEK, a semana de gastronomia cearense, reunindo os principais restaurantes da Vila do Cumbuco para celebrar a identidade do Ceará.

Dez estabelecimentos participantes disponibilizarão um prato, um drink ou menu completo para homenagear a riqueza gastronômica do Ceará. “A ideia é deixar um legado do festival para a comunidade, celebrar nossa identidade e mostrar o Cumbuco para o mundo através da nossa cultura e dos nossos sabores. O Ceará é o Futuro”, reforça o chef Léo Gonçalves, eleito três vezes Chef do Ano pela Revista Veja Fortaleza.

O festival também contará com outros grandes nomes já confirmados. Além do jornalista Zeca Camargo, que será o palestrante principal, participam do Winds For Future nomes como Preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas (Cufa); Débora Garofalo, primeira mulher brasileira e primeira sul-americana a ser finalista no Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação; Ari de Sá Cavalcante, CEO da Arco Educação, dentre outros.

Ingressos à venda

Ao todo, serão mais de 200 painelistas e palestrantes durante os quatro dias de programação. Os ingressos estão sendo vendidos no site oficial do evento, através da plataforma Sympla.

Os bilhetes dão direito a acesso completo à área de conferência; todas as palestras, painéis, praça de alimentação, áreas de expositores; workshops e hackathons (limitado à capacidade máxima permitida nos locais); descontos nas festas; acesso ao app exclusivo do evento e um copo eco.

O evento deve acontecer em uma arena à beira-mar com mais de 10 mil metros quadrados. Durante quatro dias, reúne líderes sociais, painelistas, empresas, organizações de fomento à inovação, sustentabilidade e à comunidade para imersão em experiências de conexão, transformação, contato com a natureza, entretenimento, gastronomia, tecnologia e sustentabilidade.

Serviço

Winds For Future

Data: de 22 a 25 de setembro

Local: Praia do Cumbuco, em Caucaia

Ingressos estão disponíveis no site www.windsforfuture.com

