Winds For Future tem início nesta quinta-feira (22) na Praia do Cumbuco

Começa nesta quinta-feira (22) o Winds For Future, o maior festival de inovação e sustentabilidade da América Latina. O evento acontece na praia do Cumbuco, em Caucaia, e espera receber uma média de 20 mil pessoas até o próximo domingo (25).

Os portões da Cidade dos Ventos serão abertos às 16h. A programação do primeiro dia se inicia às 17h com apresentação cultural do Projeto Brigada Natureza, da Ong Aquasis, e dos organizadores do evento.

No mesmo horário, o Mercado DOC também será aberto ao público. A programação da quinta termina com Happy Hour às 18h30, com a DJ Kysia.

Desenvolvimento de ações sustentáveis

A proposta do Winds For Future é gerar mudanças, debates, networking e oportunidades para o desenvolvimento de ações sustentáveis em todo o planeta.

Em uma arena à beira-mar com mais de 10 mil metros quadrados, o evento deve reunir líderes sociais, painelistas e organizações de fomento à inovação e sustentabilidade. A comunidade também participa imergindo em experiências de conexão, transformação, contato com a natureza, entretenimento, gastronomia, tecnologia e sustentabilidade.

“Dizem que somos a SXSW da América Latina, mas preferimos ser chamados de Winds For Future. Queremos fortalecer nosso nome e endossar a relevância que o W4F tem para o planeta”, afirma Igor Juaçaba, um dos idealizadores do movimento Winds For Future.

Ao todo, serão mais de 200 painelistas e palestrantes durante os quatro dias de programação. Os ingressos estão sendo vendidos no site oficial do evento, através da plataforma Sympla.

Os bilhetes dão direito a acesso completo à área de conferência; todas as palestras, painéis, praça de alimentação, áreas de expositores; workshops e hackathons (limitado à capacidade máxima permitida nos locais); descontos nas festas; acesso ao app exclusivo do evento e um copo eco.

Serviço

Winds For Future

Data: de 22 a 25 de setembro

Local: Praia do Cumbuco, em Caucaia

Ingressos estão disponíveis no site www.windsforfuture.com

