Oferta de vagas em TI deve quadruplicar em plataforma; empresa caçadora de talentos aposta na área

A pandemia da Covid-19 iniciou uma corrida para a digitalização dos processos de empresas dos mais diversos segmentos. Para dar suporte a essa tendência acelerada, a demanda por profissionais da área de TI cresceu de forma significativa, gerando até mesmo uma dificuldade de encontrar candidatos qualificados.

Tendo em vista essa nova janela de mercado, o grupo cearense Camargo, especializado em recrutamento e seleção, lança nesta terça-feira (25) a Techse, braço especializado em hunting de profissionais tech - caçadora de talentos no setor de TI.

A nova empresa contará com uma plataforma que irá intermediar o contato entre profissionais e empresas com vagas abertas.

O CEO da Camargo, Carlos Mororó, explica que a plataforma, além de um grande banco de profissionais do segmento, também servirá como uma comunidade, oferecendo webbinares, grupos de discussão, podcasts, entre outros conteúdos.

Segundo o executivo, a Camargo já possui um banco de dados com cerca de 1 mil profissionais da área de tecnologia cadastrados, número que deve chegar a 10 mil até o fim deste ano.

Já com relação ao número de vagas, a média de 100 oportunidades disponibilizadas mensalmente pode chegar a cerca de 400 à medida que a plataforma vá se popularizando.

Legenda: A Techse irá apresentar candidatos finalistas para a empresa contratante em até sete dias, processo que costuma demorar 21 dias com empresas de recrutamento em geral Foto: Divulgação

Uma das vantagens da rede social é não haver cobrança de taxas ou mensalidades nem para os profissionais, nem para as empresas se cadastrarem.

"As empresas só nos pagam se fechar o processo. Ou seja, se o recrutamento for iniciado e nenhum dos nossos finalistas for contratado, não nos pagam nada", explica Mororó.

Ele também ressalta que a Techse irá apresentar candidatos finalistas para a empresa contratante em até sete dias, processo que costuma demorar 21 dias com empresas de recrutamento em geral.

A intermediação será realizada de forma 100% online com profissionais e empresas de todo o Brasil liderada por uma equipe de 20 recrutas especializados na área de tecnologia.