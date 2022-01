Instituto Atlântico seleciona 100 profissionais de TI para trabalho remoto

O Instituto Atlântico abriu 100 vagas de emprego na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para candidatos de qualquer estado do Brasil, uma vez que o expediente será no formato remoto.

Os postos de trabalho são para Back-End, Front-End, Full Stack, Salesforce, Arquitetura de Software, Ciência de Dados, Java, Python, UI/UX e Ruby on Rails.

Estágio no Ceará

Também são ofertadas seis vagas de estádio, sendo cinco delas para Desenvolvimento Tecnológico e uma para Ciência de Dados. No entanto, apenas interessados que residem no Ceará poderão concorrer a esses cargos.

Os novos estagiários integrarão o Academy Ascan, que inclui duas horas diárias de trabalho dos estagiários da instituição dedicadas a conhecimento e qualificação com mentorias e prática de conteúdos.

Inscrições

As inscrições para as vagas, incluindo as de estágio, devem ser feitas no site do Instituto Atlântico.