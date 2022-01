3º Distrito Naval da Marinha oferta 100 vagas para o Ceará e outros quatro estados do Nordeste

As inscrições para o preenchimento de 100 vagas no 3º Distrito Naval (Com3ºDN) seguem abertas até o próximo domingo (9) no site da Marinha do Brasil. Podem participar da seleção profissionais de níveis médio e superior das áreas administrativa, industrial e saúde. Os escolhidos serão alocados nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

O processo selecionará candidatos para o Serviço Militar Voluntário como Praças da Marinha do Brasil. Os interessados devem ser brasileiros, com mais de 18 e menos de 41 anos até a data da incorporação.

Segundo o Com3ºDN, o vínculo dos aprovados será de um ano, com possibilidade de ser renovado por até oito anos. O militar temporário, no entanto, "não tem a possibilidade de adquirir estabilidade prevista na Constituição Federal de 1988" por compor a Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2).

O salário é equivalente à graduação do militar, que também terá direito à alimentação, assistência médico-hospitalar, ajuda para aquisição de uniformes, entre outros.

Inscrições

No site da Marinha do Brasil, os candidatos devem clicar em “Serviço Militar Voluntário”, escolher o Com3ºDN e acessar o link da inscrição e o respectivo Aviso de Convocação. A inscrição também pode ser feita diretamente na aba de “Processos Seletivos para Militares Temporários” do portal do Com3ºDN. A taxa custa R$ 65.

Etapas

Prova objetiva com 50 questões de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos da Carreira Militar Naval;

Verificação de dados biográfico e documental

Teste de Aptidão Física (natação e corrida)

Prova de Títulos

Instrução militar durante 60 dias

Vagas

Área Industrial: Edificações - Natal/RN (1); Eletrotécnica - Recife/PE (1); Marcenaria - Fortaleza/CE (1); Marcenaria - Recife/PE (3); Metalurgia - Natal/RN (5); Motores - Maceió/AL (1); e Motores - Recife/PE (1).



Área de Saúde: Enfermagem - Natal/RN (8); Enfermagem - Fortaleza/CE (5); Enfermagem - Recife/PE (20); Nutrição e Dietética - Fortaleza/CE (1); Higiene Dental - Fortaleza/CE (2); Higiene Dental - Recife/PE (3); Patologia Clínica - Fortaleza/CE (1); Patologia Clínica - Recife/PE (4); Prótese Dentária - Recife/PE (2); e Prótese Dentária - Natal/RN (2).

Área Administrativa: Arrumador - Natal/RN (5); Arrumador - João Pessoa/PB (1); Arrumador - Recife/PE (4); Barbeiro - Fortaleza/CE (1); Motorista de Viaturas Administrativas - Natal/RN (6); Motorista de Viaturas Administrativas - Fortaleza/CE (4); Motorista de Viaturas Administrativas - Maceió/AL (5); Motorista de Viaturas Administrativas - João Pessoa/PB (2); e Motorista de Viaturas Administrativas - Recife/PE (11).