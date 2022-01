Aeronáutica abre 834 vagas no Serviço Militar Voluntário para 2022; salário inicial será de R$ 3.825

O Comando da Aeronáutica vai realizar um novo processo seletivo com 834 vagas para atuação temporária no Serviço Militar Voluntário de 2022. As inscrições já foram abertas nesta segunda-feira (3).

Conforme o edital, as oportunidades são para profissionais com o ensino médio completo e curso técnico em áreas específicas.

Confira as vagas e requisitos:

Administração (TAD) - Exige Curso Técnico em Administração (ou Contabilidade);

Comunicações (TCM) - Exige Curso Técnico em Telecomunicações;

Controle de Tráfego Aéreo (TCT) - Exige Curso Técnico em Computação Gráfica, Curso Técnico em Informática, Curso Técnico em Informática para internet, Curso Técnico em Rede de Computadores;

Cozinheiro (TCZ) - Exige Curso Técnico em Cozinha;

Desenho (TDE) - Exige Registro de Técnico em Desenho na Delegacia Regional do Trabalho;

Eletricidade (TEE) - Exige Curso Técnico em Eletroeletrônica (ou Eletrotécnica ou Mecatrônica ou Eletromecânica);

Enfermagem (TEF) - Exige Curso Técnico em Enfermagem;

Eletromecânica (TEM) - Exige Curso Técnico em Eletromecânica;

Eletrônica (TET) - Exige Curso Técnico em Eletrônica;

Informática (TIN) - Exige Curso Técnico em Informática;

Laboratório (TLB) - Exige Curso Técnico em Laboratório (ou Análises Clínicas);

Logística (TLG) - Exige Curso Técnico em Logística;

Mecânica de Aeronaves (TMA) - Exige Curso Técnico em Manutenção de Aeronaves em Aviônicos, Curso Técnico em Manutenção de Aeronaves em Célula e Curso Técnico em Manutenção de Aeronaves em Grupo Motopropulsor;

Motorista-Bombeiro (TMB) - Exige Curso de Condutores de Veículos de Emergência, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria "C" "D" ou "E" e Curso de Atualização de Condutores de veículos de Emergência, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria "C" "D" ou "E";

Motorista (TMT) - Exige Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria "D" ou "E";

Nutrição e Dietética (TND) - Exige Curso Técnico em Nutrição e Dietética;

Obras (TOB) - Exige Curso Técnico em Edificações (ou Construção Civil);

Produção de Áudio e Vídeo (TPA) - Exige Registro Profissional de Repórter cinematográfico na Delegacia Regional do Trabalho (TRF);

Processos Fotográficos (TPF) - Exige Registro Profissional de Repórter Fotográfico Desenho na Delegacia Regional do Trabalho (TRF);

Pavimentação (TPV) - Exige Curso Técnico em Estradas;

Radiologia (TRD) - Exige Curso Técnico em Radiologia;

Arrumador (TRR) - Exige Curso Técnico em Eventos, Curso Técnico em Restaurante e Bar ou Curso Técnico de Manutenção de Equipamento de Transmissão;

Saúde Bucal (TSB) - Exige Curso Técnico em Saúde Bucal;

Topografia (TTP) - Exige Curso Técnico em Topografia (ou Geodésia e Cartografia).

A oferta de vagas está distribuída entre o Distrito Federal e os estados do Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Ceará.

Ao serem incorporados, os convocados serão declarados Terceiros-Sargentos, incluídos no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon), bem como no Corpo de Graduados da Reserva da Aeronáutica. O salário inicial será de R$ 3.825, conforme a tabela de remuneração dos militares.

Para se candidatar é preciso cumprir os seguintes pré-requisitos:

Ser brasileiro(a);

Ter idade máxima de 40 anos;

Ter ensino médio completo;

Ter curso técnico, quando exigido;

Contabilizar, até a data de incorporação, no máximo 72 meses de efetivo serviço prestado a qualquer uma das Forças Armadas, contínuos ou não.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo estão disponíveis no site da Aeronáutica até o próximo dia 4 de fevereiro. Não há cobrança de taxa.

Como o sistema de inscrições passou por "problemas técnicos" na segunda, um comunicado da Aeronáutica solicita que os voluntários confirmem a inscrição realizada no referido dia, tendo em vista que, nesta terça, o sistema "já está disponível".

Ao acessar o site, o voluntário deve realizar o cadastro. Em seguida, receberá no e-mail um link para a ativação do cadastro.

Etapas da seleção dos profissionais:

Entrega de Documentos (ED) - de 9 a 18 de fevereiro;

Validação Documental (VD);

Avaliação Curricular (AC);

Concentração Inicial (CI) - 12 de abril;

Inspeção de Saúde (INSPSAU)

Avaliação Psicológica (AP);

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) - de 23 a 26 de maio;

Concentração Final (CF) - 6 de junho;

Habilitação à Incorporação (HI).



Os candidatos aprovados em todas as fases vão ser convocados para o Estágio de Adaptação para Praças (EAP), cujo início está previsto para o dia 13 de junho. O EAP terá duração de um ano.

O estágio visa adaptar e preparar os profissionais às condições peculiares do Serviço Militar Temporário e ao exercício das demais atividades atreladas às áreas profissionais em que atuarão.

Durante o estágio, o profissional fará jus à remuneração mensal e aos demais direitos remuneratórios correspondentes à graduação de 3º Sargento, conforme legislação que versa sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas.

