Convocação de aprovados em concurso da Ematerce é publicada; veja

Os 263 aprovados no concurso da Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural do Ceará (Ematerce) foram convocados em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta segunda-feira (3). Vagas são para cargos de nível médio e superior.

O governador Camilo Santana (PT) chegou a fazer o anúncio da convocação em transmissão nas redes sociais ao lado da vice-governadora, Izolda Cela, e do presidente do órgão público estadual, Antônio Amorim.



> Confira lista de convocados do concurso da Ematerce

“Conforme havíamos prometido estamos convocando nesta segunda-feira (3), os 263 novos servidores públicos da Ematerce. Fomos muito cobrados durante nossas lives por essa convocação, mas por conta da restrição imposta pela Lei Complementar Federal nº 173, estávamos impedidos de contratar novos servidores, e me comprometi que no primeiro dia útil de 2022 nós faríamos a convocação”, apontou o governador.

O público-alvo da Ematerce é o agricultor de base familiar, os assentados, os quilombolas e os indígenas. Ressalte-se que a empresa contribui para a inserção do agricultor no mercado, de forma competitiva, associativa e sustentável

Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural​

Os aprovados no certame têm 30 dias úteis para se apresentar ao órgão estadual. Foram convocados um total de 263 profissionais, sendo 67 de nível superior para as vagas de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural (Contador, Economista, Advogado, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Engenheiro de Pesca, Médico Veterinário, Tecnologia de Irrigação e Zootecnista).

Outros 196 vagas são de nível médio para Agentes Auxiliares (Agroindústria; Agronegócios; Agropecuária/Agricultura; Aquicultura; Fruticultura; e Agronegócio).

Legenda: Técnicos da Ematerce do escritório de Nova Olinda (CE) fazendo inspeção técnica nas hortaliças orgânicas, Foto: Divulgação/Ematercde

Antônio Amorim, presidente da Ematerce, destacou que o Ceará foi pioneiro na decisão política de reestruturação da empresa.

“Passamos por mudanças nas tecnologias e devemos levar nosso conhecimento e assistência aos nossos homens do campo. Está claro que temos como fazer muito mais com os novos servidores que vão entrar, podemos estar presentes nas propriedades para ajudar a diminuir o esforço do homem e aumentar a produtividade no campo”, ressaltou o presidente da Ematerce.