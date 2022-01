Veja os concursos públicos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (3)

O ano de 2022 começa com diversas oportunidades de concursos e seleções públicas abertas no Ceará. Nesta segunda-feira (3), vagas nos certames em andamento ofertam salários de até R$ 19,1 mil.

Veja concursos públicos com vagas abertas

CGU

O edital do concurso público da Controladoria-Geral da União (CGU) oferta 375 vagas, sendo 300 para o cargo de auditor federal, de nível superior; e 75 para técnico federal, que exige nível médio. Os salários vão até R$ 19,1 mil.

Das 375 vagas, 5% serão reservadas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros. O concurso tem prazo de validade de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final.

As inscrições devem ser feitas no site da banca FGV até 1º de fevereiro, mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 80 (nível médio) ou R$ 120 (nível superior).

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 20 de março, em Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), São Paulo (SP) e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Belém (PA), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e Palmas (TO).

UNILAB

O curso de Medicina da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está com inscrições abertas, até 27 de janeiro, para concurso público no Ceará. Estão disponíveis duas vagas de professor para o Instituto de Ciências da Saúde (ICS), com remuneração total de R$ 9.616,18 cada.

As oportunidades de 40h semanais são destinadas para as áreas de Ciências Morfológicas e Semiologia médica e Ciências Fisiológicas e Semiologia médica. Os interessados devem possuir título de doutor e desembolsar um valor de R$ 240.

Seleções públicas

Além de concursos, os cearenses podem se inscrever em seleções públicas para cargos de vários níveis de formação, com remuneração mensal de até R$ 9.900.

HOSPITAL EM LIMOEIRO DO NORTE

O Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRJV), em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará, abriu processo seletivo para 348 vagas para as funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior, além do cadastro de reserva. O edital foi lançado na quarta-feira (29).

As inscrições podem ser realizadas até as 16h do próximo dia 20, no site do Instituto Consulplan, organizador do certame. Os valores das taxas são:

R$ 120 para os cargos de nível superior;

R$ 60 para os de nível médio e técnico;

R$ 40 para os cargos de nível fundamental.

As cargas horárias variam entre 24h e 44 horas semanais, com salários de R$ 1.165,92 a R$ 9.900, a depender do cargo. O edital reserva ainda vagas para pessoas com deficiência (PCDs).

PREFEITURA DE FORTALEZA

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para a seleção pública de assistente da educação infantil substituto da rede municipal de ensino. Os interessados têm até esta segunda-feira para se inscrever, pela internet, no Canal de Concursos e Seleções.

O assistente da educação infantil substituto selecionado será contratado sob o regime de contrato administrativo e terá sua remuneração referente à jornada de trabalho de 240h mensais no valor de R$ 1.354,08.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter:

Diploma de conclusão do Ensino Médio completo na modalidade normal;

Ou histórico e declaração que atestem cumprimento de pelo menos 50% da carga horária do curso de licenciatura em Pedagogia;

Ou diploma de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia (em regime regular ou especial - UVA) ou de curso de formação de professores do Ensino Fundamental (1ª à 4ª Série - Uece).

O edital está disponível na página de seleções da Prefeitura.

Os interessados devem acessar o Canal de Concursos e Seleções até esta segunda, preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 80.

O processo seletivo terá prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, com conteúdo de conhecimentos básicos e específicos. A data prevista para aplicação dela é 16 de janeiro.

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 1.781 vagas temporárias para Agente Censitário de Administração e Informática e outras 31 para Coordenador Censitário de Área. Juntos, os dois cargos somam 1.812 oportunidades. Os aprovados atuarão no Censo Demográfico 2022.

As inscrições no valor de R$ 44 seguem até as 23h59 do dia 10 de janeiro.

Além disso, as inscrições do processo seletivo para o Censo Demográfico 2022 foram prorrogadas. Agora, os interessados podem se candidatar até as 16h de 21 de janeiro.

Inicialmente, o período para participar da seleção era até quarta-feira (29). As inscrições são realizadas através do site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

BOLSAS

As inscrições para a formação de cadastro de reserva para Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e de Extensão Tecnológica seguem abertas até as 12h de hoje. Os valores das bolsas variam entre R$ 1,7 mil e R$ 9 mil, a depender da área e nível.

Os interessados devem se inscrever na página de seleções da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE).

