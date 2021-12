Hospital Regional do Vale do Jaguaribe abre seleção para 348 vagas; salário chega a R$ 9,9 mil

O Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRJV), em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará, abriu processo seletivo para 348 vagas para as funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior, além do cadastro de reserva. O edital foi lançado nesta quarta-feira (29).

>> Acesse edital do processo seletivo

Inscrições na seleção

As inscrições podem ser realizadas até as 16h do próximo dia 20 de janeiro de 2022, no site do Instituto Consulplan, organizador do certame. Os valores das taxas são:

R$ 120 para os cargos de nível superior;

R$ 60 para os de nível médio e técnico;

R$ 40 para os cargos de nível fundamental.

As cargas horárias variam entre 24h e 44 horas semanais, com salários de R$ 1.165,92 a R$ 9.900, a depender do cargo.

O edital reserva ainda vagas para pessoas com deficiência (PCDs).

Como será o processo seletivo

O processo seletivo será realizado em duas etapas (veja abaixo). A prova está prevista para ser aplicada no dia 13 de fevereiro de 2022.

1ª etapa: prova objetiva de múltipla escolha para todas as funções (de caráter eliminatório e classificatório);

2ª etapa: prova de títulos (de caráter apenas classificatório, para as funções de nível superior).

Vagas e salários

Ao todo, são 348 vagas para as funções de níveis fundamental completo, médio completo, médio técnico e superior.

Os cargos possuem cargas horárias entre 24h e 44 horas semanais, com salários que variam entre R$ 1.165,92 e R$ 2.193,17 para os cargos de nível fundamental e nível médio técnico administrativo e assistencial; e entre R$ 3.508,60 e R$ 9.900, no caso dos cargos de nível superior administrativo e assistencial.

Telegram



Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste