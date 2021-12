Censo 2022: IBGE prorroga inscrições para mais de 206 mil vagas

As inscrições do processo seletivo para o Censo Demográfico 2022 foram prorrogadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Agora, os interessados podem se candidatar até as 16h de 21 de janeiro.

Inicialmente, o período para participar da seleção era até quarta-feira (29). As inscrições são realizadas através do site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Ao todo, os editais ofertam 206.891 vagas temporárias, sendo 183.021 para Recenseador; 18.420 para Agente Censitário Supervisor e 5.450 para Agente Censitário Municipal.

Vagas: 183.021

Salário: Não informado

Contrato: Até três meses

Jornada: 25 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 57,50

Atividades: coleta de dados através de entrevistas com os moradores.

Vagas: 5.450

Salário: R$ 2.100,00

Contrato: Até cinco meses com possibilidade de prorrogação

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 60,50

Atividades: controle e gestão dos recursos humanos e materiais do posto de coleta; gestão de uma equipe de Agentes Censitários Supervisores e recenseadores em que acompanhará e orientará a coleta de dados.

Vagas: 18.420

Salário: R$ 1.700,00

Contrato: Até cinco meses com possibilidade de prorrogação

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 60,50

Atividades: acompanhar, avaliar e orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.

Os candidatos aos três cargos farão a prova objetiva no dia 27 de março de 2022 em turnos diferentes. De manhã será para recenseador e à para agente censitário.

As provas para recenseador ocorrerão das 9h às 12h, tendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos.

Já para agente censitário municipal e agente censitário supervisor, as provas serão aplicadas das 14h30 às 18h, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração/Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos.

