Concurso TCE RJ 2022: Edital é divulgado com 20 vagas de níveis médio e superior

O edital para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE RJ) para as vagas de técnico e analista foi divulgado, nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial do Estado. As 20 vagas são voltadas para pessoas com níveis médio e superior, e o salário pode chegar a R$ 13.708,81.

As oportunidades são dividas em dez vagas para técnico de controle externo, destinada ao nível médio e com ganhos de R$ 9.596,13. As restantes são para analista de controle externo da área de Tecnologia da Informação (TI), com remuneração de R$ 13.708,81.

No cargo ofertado para nível superior é necessário que o candidato seja graduado em Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou em curso superior correlato na área de Informática e Tecnologia da Informação.

Inscrições

O cadastro de candidatos será realizado através do site da banca organizadora a partir das 10h do dia 4 de fevereiro de 2022, e segue até às 18h do dia 25 do mesmo mês. Os participantes devem desembolsar um valor de R$ 124 para técnico e R$ 165 para analista referente a taxa de inscrição.

A carga horária de trabalho prevista é de 40 horas semanais e há reserva de vagas para negros, indígenas, pessoa em situação de vulnerabilidade econômica e deficientes.

Isenção

Membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico, doadores de sangue e quem atuou como mesário nas Eleições podem pedir isenção parcial ou total do valor. Para isso, devem solicitá-la, no site do Cebraspe, durante o prazo de inscrições.

Provas

Prevista para serem aplicadas em 8 de maio de 2022, a seleção contará com provas objetivas e discursivas. No caso dos candidatos a analistas haverá ainda uma avaliação de títulos. A aplicação está programada para acontecer na cidade do Rio de Janeiro.

Para o técnico, os candidatos terão quatro horas, pela manhã, para responder as 150 questões objetivas — sendo 60 de Conhecimentos Básicos e 90 de Conhecimentos Específicos. À tarde, será a vez de realizarem a discursiva. O tempo será de duas horas.

Para o analista, serão cinco horas de prova objetiva pela manhã, com 200 questões — 100 de Conhecimentos Básicos e 100 de Conhecimentos Específicos. À tarde, serão quatro horas para o exame discursivo.

Mais informações no edital da seleção pública.

