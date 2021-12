Concurso Público para Polícia Penal é lançado em Pernambuco com salário de R$ 3.900

O Governo de Pernambuco divulgou, nesta quarta-feira (29), um concurso público para a seleção de policiais penais. Ao todo, são ofertadas 200 vagas, além de cadastro reserva. As inscrições começam no dia 5 de janeiro de 2022 e seguem até 4 de fevereiro, através do site da banca organizadora.

O edital do certame foi publicado no Diário Oficial de Pernambuco desta quarta. O salário inicial previsto é de R$ 3.900, referente ao vencimento-base de R$ 1.950, além de gratificação de risco.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) são os responsáveis por executar a seleção pública.

Os interessados em participar devem possuir ensino superior completo, além de ter que desembolsar um valor de R$ 180 referente a taxa de inscrição.

As vagas são de 8 horas de jornada diárias, somando 40 horas semanais. Em caso de plantão, deverá ser observada a proporcionalidade limite uma hora de trabalho para três de descanso.

O concurso terá duas etapas: provas escritas objetiva e discursiva, marcadas para 10 de abril de 2022, e curso de formação.

A seleção não é regionalizada, logo as vagas são destinadas conforme com a necessidade de cada unidade prisional do estado.

Segundo o edital, o concurso é válido por dois anos, contados da data de publicação da homologação do primeiro resultado final. Esse prazo pode ser prorrogado por igual período.

