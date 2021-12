Edital de concurso da CGU é publicado com 375 vagas e salário de até R$ 19 mil

O edital do concurso público da Controladoria-Geral da União (CGU) foi publicado no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (23), com 375 vagas de níveis médio e superior. As inscrições para o certame, que oferece cargos com salário de até R$ 19 mil, poderão ser feitas a partir das 16h do dia 3 de janeiro de 2022, seguindo até 1º de fevereiro.

As 75 vagas de nível médio são para Técnico Federal de Finanças e Controle (TFFC). Os aprovados irão atuar nos setes estados da Região Norte (AC, AM, AM, AP, PA, RO, RR e TO) e no Distrito Federal. A remuneração inicial chega a R$ 7.283,31 para 40 horas semanais.

Os demais candidatos de nível superior concorrerão a uma das 300 vagas restantes para Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC), cujo cargo tem ganhos mensais de R$ 19.197,06 por 40 horas semanais. A área de atuação deles também será no Norte do País e no DF.

Inscrições

A inscrição no certame deverá ser efetuada através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. O endereço eletrônico estará liberado a partir das 16h do dia 3 de janeiro até as 16h do dia 1º de fevereiro de 2022.

A taxa de inscrição será de R$ 120 para auditor e R$ 80 para técnico

Provas

As provas Objetivas e Discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), São Paulo (SP) e em todas as capitais da Região Norte. A data provável é 20 de março de 2022.

Prova objetiva

Os interessados no cargo de TFCC farão prova de 80 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 50 de conhecimentos específicos. Todas as questões terão cinco alternativas.

Já a prova de AFFC terá 110 questões, sendo 30 de conhecimento básicos, 40 de conhecimentos específicos e outras 40 de conhecimentos especializados.

Além de Língua Portuguesa e Inglesa, as provas terão itens sobre Direito Constitucional, Administração Financeira e Orçamentária, Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Estatística, por exemplo.

Prova discursiva

Para o cargo de TFFC será uma redação de até 30 linhas sobre algum tema da atualidade valendo 30 pontos. No caso do AFFC, será uma dissertação, de até 90 linhas, valendo 50, e 1 questão, de até 15 linhas, valendo 20 pontos, sobre temas relacionados a Administração Pública, Direito Constitucional, Direito Administrativo ou Administração Financeira e Orçamentária, totalizando 70 pontos.

O que faz a CGU?

A CGU é um órgão assessor da Presidência da República que atua no combate à corrupção e promove o aprimoramento da gestão.

