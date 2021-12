Prefeitura de Fortaleza lança seleção pública para assistente da educação infantil

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para a seleção pública de assistente da educação infantil substituto da rede municipal de ensino de Fortaleza. Os interessados têm até o dia 3 de janeiro para se inscrever, pela internet, no Canal de Concursos e Seleções.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter diploma de conclusão do Ensino Médio completo na modalidade normal, ou histórico e declaração que atestem cumprimento de pelo menos 50% da carga horária do curso de licenciatura em Pedagogia ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia (em regime regular ou especial - UVA) ou de curso de formação de professores do Ensino Fundamental (1ª à 4ª Série - Uece).

>> Acesse o edital

Os interessados devem acessar o Canal de Concursos e Seleções até o dia 3 de janeiro, preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 80.

O processo seletivo terá prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, com conteúdo de conhecimentos básicos e específicos. A data prevista para aplicação dela é 16 de janeiro de 2022.

Convocação e salário

Os profissionais contratados atuarão como apoio técnico-pedagógico aos professores da rede municipal de ensino, com o objetivo de garantir o efetivo funcionamento da sala de aula e manter a qualidade do serviço público de educação, e serão lotados nos seis Distritos de Educação da Secretaria Municipal da Educação (SME), com carga horária diurna de 240 horas mensais.

A convocação obedecerá rigorosamente à ordem crescente de classificação final, por Distrito, de acordo com a necessidade do órgão.

O assistente da educação infantil substituto selecionado será contratado sob o regime de contrato administrativo e terá sua remuneração referente à jornada de trabalho de 240h mensais no valor de R$ 1.354,08.

Mais informações

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Endereço: Avenida João Pessoa, 5609 – Damas

Telefone: (85) 3433-2979