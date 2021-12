Camilo Santana promete concurso para três universidades públicas do Ceará em 2022

O governador Camilo Santana (PT) prometeu concurso público para as três universidades públicas do Ceará em 2022. Em entrevista ao Bom Dia Ceará, na manhã desta quinta-feira (16), o gestor disse que o anúncio oficial será feito até o início do próximo ano.

A seleção reforçaria os quadros da Universidade Regional do Cariri (Urca), Universidade Estadual do Ceará ( Uece) e Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). O número de vagas não foi detalhado pelo chefe do Executivo.

Além das instituições, o governador garantiu que o concurso da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) irá ocorrer em 2022. Esta seleção é aguardada desde 2019, quando Camilo Santana anunciou 40 vagas para fiscal ambiental.

"Teremos concurso para Semace, que já havia sido autorizado, porém, por conta da restrição da lei federal, eu só posso fazer concurso onde tem vacância, mas a partir de 1º de janeiro e 2022 está superado", explicou.

Ainda conforme o petista, a gestão estuda a possibilidade de certame em "outras áreas". "Deveremos ter concurso para outras áreas. Estamos avaliando algumas outras áreas do governo para que a gente possa anunciar até, mais tardar, no início do ano de 2022".