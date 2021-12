IBGE divulga edital com 1.812 vagas temporárias para o Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 1.781 vagas temporárias para Agente Censitário de Administração e Informática e outras 31 para Coordenador Censitário de Área. Juntos, os dois cargos somam 1.812 oportunidades. Os aprovados irão atuar no Censo Demográfico 2022.

Os extratos dos editais foram publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira (14). No entanto, informações como requisitos e datas das provas ainda não constam nos documentos.

Vagas

Agente Censitário de Administração e Informática (Acai)

Total de Vagas: 1.781

Remuneração: R$ 1.700,00

Previsão de duração do contrato: 5 meses

Confira o edital Coordenador Censitário de Área (CCA)

Total de Vagas: 31

Remuneração: R$ 3.677,27

Previsão de duração do contrato: 7 meses

Confira o edital Benefícios Além dos ganhos iniciais calculados em R$ 1.700 (Acai) e R$ 3.677,27 (CCA), os aprovados terão direito a auxílio-alimentação, transporte e pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.

Inscrições

As inscrições no valor de R$ 44 serão liberadas às 10h desta terça no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador da seleção, e seguem até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2022.