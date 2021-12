Mais de 200 aprovados em concurso do IJF serão nomeados dia 5 de janeiro, anuncia Sarto

O prefeito José Sarto (PDT) anunciou a nomeação dos 213 candidatos aprovados no concurso público do Instituto Doutor José Frota (IJF) para o próximo dia 5 de janeiro. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (13), durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

O certame prevê vagas para 20 médicos, 130 profissionais de nível superior, dentre os quais 80 são enfermeiros, além de outras 63 áreas de nível médio.

Durante a live, o prefeito parabenizou a instituição de saúde pelos 85 anos de história.

"Além da visita para parabenizar a todos, vim anunciar para os 213 concursados que estão na fase de entrega de documentos que eles serão nomeados, no dia 5 de janeiro, para reforçar o time de todos que fazem o IJF", comunicou.

Assista ao pronunciamento:

