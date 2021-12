Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

Estão em aberto nesta segunda-feira (13) vagas para concursos públicos no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e na Prefeitura de Iguatu, região Centro-Sul do Estado.

IBAMA

Das 568 vagas para cargos de nível médio e superior ofertadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), cinco são destinadas ao Ceará.

Os salários variam entre R$ 4.063,34 e R$ 8.547,64.

São 432 oportunidades para técnico ambiental, que exige Ensino Médio completo. O ganho deste posto é de R$4.063,34, incluso auxílio-alimentação de R$ 458 e gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As outras chances são para nível superior: analista ambiental (96) e analista administrativo (40). Para se candidatar, é preciso ter graduação em qualquer área de conhecimento. A remuneração é de R$8.547,64, com auxílio-alimentação e gratificação de desempenho.

Vagas: 568

Inscrições: Até 20 de dezembro;

Provas: 30 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE IGUATU

A Prefeitura de Iguatu, na região Centro-Sul do Estado, lançou edital para concurso público com 300 vagas para ocupação imediata e 191 para cadastro de reserva, totalizando 491. As oportunidades são para cargos para os níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior com inscrições até o dia 31 de dezembro.

Vagas: 491;

Inscrições: Até 31 de dezembro;

Provas: 30 de janeiro de 2022.

Os salários vão de um salário mínimo (R$1.100) a R$ 9.570, a depender da função. A carga horária varia de 30 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA) — responsável pelo certame.

