Concurso público da Funsaúde: resultado preliminar será divulgado no dia 22 de novembro

A Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) Ceará apresentou, nessa quinta-feira (4), um cronograma com as datas das próximas etapas de divulgação dos resultados do concurso público da instituição.

De acordo com o órgão, o resultado preliminar da prova objetiva será publicado no próximo dia 22 de novembro.

Já a convocação para a avaliação de títulos será no dia 6 de dezembro deste ano. Por fim, o resultado final do certame será no dia 13 de janeiro de 2022.

SOBRE AS VAGAS

O concurso oferta 6 mil vagas, sendo 419 para a área administrativa e 5.581 para a área assistencial. Destas, 1.055 serão destinadas a médicos de 73 especialidades. Neste caso, os salários variam de R$ 12.100 a R$ 23.833, a depender da formação e carga horária semanal (24 horas ou 40 horas).

Para cargos assistenciais e administrativos de nível superior, os valores ficam entre R$ 4.200 e R$ 9.350; e salários de R$ 2.200 a R$ 2.600 para nível médio.

As vagas previstas no concurso serão distribuídas inicialmente entre os hospitais Geral de Fortaleza (HGF), de Messejana (HM) e Infantil Albert Sabin (Hias), o Serviço de Regulação do Estado, o Centro de Especialidades Pediátricas e a sede da Funsaúde.

O Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que está em construção, também deve receber profissionais a partir do próximo ano, quando está prevista a inauguração da primeira fase.

Os aprovados serão contratados como empregados públicos, mas terão vínculo regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

O edital já contempla a cota de 20% das vagas para participantes negras e negros, conforme a Lei Estadual Nº 17.432, e cota de 5% para pessoas com deficiência.

O QUE É FUNSAÚDE?

Instituída em setembro de 2020 no Ceará, a Funsaúde é coordenada pela Secretaria da Saúde (Sesa). Ela será responsável pela gerência dos serviços assistenciais do Estado, desenvolvendo ações de serviços voltados para a saúde.

VEJA QUAIS SÃO OS CARGOS ADMINISTRATIVOS:

ADVOGADO 4 vagas | R$ 9 mil

ANALISTA ADMINISTRATIVO 4 vagas | R$ 5 mil

ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 5 vagas | R$ 5 mil

ANALISTA ADMINISTRATIVO - ECONOMIA DA SAÚDE 3 vagas | R$ 5 mil

VEJA AS ESPECIALIDADES PARA OS MÉDICOS:

ANESTESIOLOGIA 34 vagas | R$ 22 mil

ANESTESIOLOGIA 106 vagas | R$ 13,2 mil

ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 2 vagas | R$ 28.833,33

ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 6 vagas | R$ 14,3 mil

AUDITOR 1 vaga | R$ 22 mil

AUDITOR 2 vagas | R$ 13,2 mil

ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA - BRONCOSCOPIA 10 vagas | R$ 14,3 mil

CARDIOLOGIA 11 vagas | R$ 22 mil

CARDIOLOGIA - ERGOMETRIA 5 vagas | R$ 14,3 mil

CARDIOLOGIA – ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL 1 vagas | R$ 23.833,33

CARDIOLOGIA - ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA

HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

CARDIOLOGIA - PEDIATRIA 3 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA CARDIOVASCULAR ADULTO 10 vagas | R$ 14,3 mil

HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA PEDIATRIA 4 vagas | R$ 23.833,33

CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO 1 vaga | R$ 23.833,33

CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO 3 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA DE MÃO 2 vagas | 14,3 mil

CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 7 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA GERAL 37 vagas | R$ 13,2 mil

CIRURGIA ONCOLÓGICA 2 vagas | R$ 23.833,33

CIRURGIA ONCOLÓGICA 2 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA PEDIÁTRICA 3 vagas | R$ 23.833,33

CIRURGIA PEDIÁTRICA 30 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA PLÁSTICA 1 vaga | R$ 23.833,33

CIRURGIA PLÁSTICA 4 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA TORÁCICA 4 vagas | R$ 23.833,33

CIRURGIA TORÁCIA 9 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA VASCULAR 3 vagas | R$ 23.833,33

CIRURGIA VASCULAR 19 vagas | R$ 14,3 mil

CLÍNICA MÉDICA 11 vagas | R$ 22 mil

CLÍNICA MÉDICA 48 vagas | R$ 13,2 mil

COLOPROCTOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil

COLOPROCTOLOGIA 2 vagas | R$ 13,2 mil

DERMATOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil

DERMATOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

ECOCARDIOGRAFIA ADULTO 1 vaga | R$ 23.833,33

ECOCARDIOGRAFIA ADULTO 1 vaga | R$ 14,3 mil

ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRIA 2 vagas | R$ 14,3 mil

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 1 vagas | R$ 22 mil

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIATRIA 4 vagas | R$ 12,3 mil

ENDOSCOPIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA 3 vagas | R$ 23.833,33

EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA 3 vagas | R$ 22 mil

GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 2 vagas | R$ 23.833,33

GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | R$ 14,3 mil

GENÉTICA MÉDICA 2 vagas | R$ 13,2 mil

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 15 vagas | R$ 22 mil

GERIATRIA 1 vaga | R$ 22 mil

GERIATRIA 4 vagas | R$ 13,2 mil

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 6 vagas | R$ 13,2 mil

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 2 vagas | R$ 22 mil

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIATRIA 1 vaga | 23.833,33

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIATRIA 4 vagas | R$ 14,3 mil

HEPATOLOGISTA 2 vagas | R$ 14,3 mil

INFECTOLOGIA 5 vagas | R$ 22 mil

INFECTOLOGIA 4 vagas | R$ 13,2 mil

INFECTOLOGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 23.833,33

INFECTOLOGIA - PEDIATRIA 2 vagas | R$ 14,3 mil

MASTOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil

MASTOLOGIA 5 vagas | R$ 13,2 mil

MEDICINA DE EMERGÊNCIA 6 vagas | R$ 22 mil

MEDICINA DE EMERGÊNCIA 54 vagas | R$ 13,2 mil

MEDICINA DO TRABALHO 3 vagas | R$ 22 mil

MEDICINA DO SONO 2 vagas | R$ 14,3 mil

MEDICINA INTENSIVA - ADULTO 6 vagas | R$ 23.833,33

MEDICINA INTENSIVA - ADULTO 65 vagas | R$ 14,3 mil

MEDICINA INTENSIVA - PEDIATRIA 3 vagas | R$ 23.833,33

MEDICINA INTENSIVA - PEDIATRIA 31 vagas | R$ 14,3 mil

MEDICINA PALIATIVA 3 vagas | R$ 23.833,33

MEDICINA PALIATIVA 7 vagas | R$ 14,3 mil

NEFROLOGIA 2 vagas | R$ 22 mil

NEFROLOGIA 12 vagas | R$ 13,2 mil

NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 2 vagas | R$ 23.833,33

NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | 14,3 mil

NEONATOLOGIA 7 vagas | R$ 23.833,33

NEONATOLOGIA 36 vagas | R$ 14,3 mil

NEUROCIRURGIA 6 vagas | R$ 23.833,23

NEUROCIRURGIA 11 vagas | R$ 14,3 mil

NEUROCIRURGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 23.833,33

NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | R$ 14,3 mil

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 8 vagas | R$ 14,3 mil

NEUROLOGIA 4 vagas | R$ 22 mil

NEUROLOGIA 14 vagas | R$ 13,2 mil

NEURORRADIOLOGIA 7 vagas | R$ 14,3 mil

NUTROLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

NUTROLOGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 14,3 mil

OFTALMOLOGIA 3 vagas | R$ 23.833,33

ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 6 vagas | R$ 23.833,33

ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 27 vagas | R$ 14,3 mil

ONCOLOGIA 3 vagas | R$ 23.833,33

ONCOLOGIA 3 vagas | R$ 14,3 mil

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 3 vagas | R$ 22 mil

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 6 vagas | R$ 13,2 mil

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 23.833,33

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PEDIATRIA 6 vagas | R$ 14,3 mil

OTORRINOLARINGOLOGIA 9 vagas | R$ 13,2 mil

PATOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

PEDIATRIA 15 vagas | R$ 22 mil

PEDIATRIA 19 vagas | R$ 13,2 mil

PNEUMOLOGIA 5 vagas | R$ 23.833,33

PNEUMOLOGIA 14 vagas | R$ 14.3 mil

PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 1 vaga | R$ 23.833,23

PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | R$ 14,3 mil

PSIQUIATRIA 6 vagas | R$ 13,2 mil

PSIQUIATRIA - PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 2 vagas | R$ 14,3 mil

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA

REUMATOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA

REUMATOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 1 vaga | R$ 23.833,33

REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 8 vagas | R$ 14.3 mil

UROLOGIA 5 vagas | R$ 23.833,33

UROLOGIA 8 vagas | R$ 14,3 mil

VEJA QUAIS SÃO OS CARGOS ASSISTENCIAIS:

ANALISTA DE PATOLOGIA CLÍNICA 7 vagas | R$ 7 mil

ASSISTENTE SOCIAL 53 vagas | R$ 4,2 mil

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 14 vagas | R$ 2,2 mil

CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA HOSPITALAR 14 vagas | R$ 7,5 mil

CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA HOSPITALAR - PEDIATRIA 3 vagas | R$ 7,5 mil

CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS 5 vagas | R$ 9 mil

ENFERMEIRO - AUDITORIA 4 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - HEMODINÂMICA 20 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - DERMATOLOGIA - ESTOMATERAPIA 21 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - NEFROLOGIA 15 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - OBSTETRÍCIA 20 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - ONCOLOGIA - HEMATOLOGIA 10 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA 140 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA - PEDIATRIA 50 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA - NEONATAL 55 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - TRANSPLANTE 14 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 801 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - SAÚDE DO TRABALHADOR 5 vagas | R$ 6,6 mil

FARMACÊUTICO 80 vagas | R$ 4,5 mil

FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA ADULTO 50 vagas | R$ 4.620

FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 30 vagas | R$ 4.620

FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA PEDIATRIA 35 vagas | R$ 4.620

FISIOTERAPEUTA 158 vagas | R$ 4,2 mil

FONOAUDIÓLOGO 48 vagas | R$ 4,2 mil

NUTRICIONISTA 45 vagas | R$ 4,5 mil

PERFUSIONISTA 15 vagas | R$ 6,6 mil

PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR 55 vagas | R$ 4,5 mil

PSICÓLOGO - ÁREA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 5 vagas | R$ 5 mil

TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA 4 vagas | R$ 2,4 mil

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 20 vagas | R$ 2,4 mil

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 2570 vagas | R$ 2,2 mil

TÉCNICO EM FARMÁCIA 120 vagas | R$ 2,2 mil

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAÚDE DO TRABALHADOR 10 vagas | R$ 2.420

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 6 vagas | R$ 2,2 mil

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 5 vagas | R$ 2,2 mil

TERAPEUTA OCUPACIONAL 34 vagas | R$ 4,2 mil

ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 40 vagas | R$ 5 mil

ANALISTA ADMINISTRATIVO - SUPRIMENTOS 4 vagas | R$ 5 mil

ANALISTA DE PESQUISA E INFORMAÇÕES - ESTATÍSTICA 4 vagas | R$ 4,2 mil

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 45 vagas | R$ 5 mil

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA 12 vagas | R$ 9 mil

ARQUITETO 4 vagas | R$ 9.350

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 vagas | R$ 2,2 mil

AUDITOR ADMINISTRATIVO 2 vagas | R$ 7,5 mil

BIBLIOTECÁRIO 4 vagas | R$ 4,2 mil

ENGENHEIRO CIVIL 4 vagas | R$ 9.350

ENGENHEIRO CLÍNICO 4 vagas | R$ 9.350

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 3 vagas | R$ 9.350

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 7 vagas | R$ 9.350

ENGENHEIRO ELETRICISTA 4 vagas | R$ 9.350

JORNALISTA 5 vagas | R$ 4,2 mil

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 9 vagas | R$ 2,6 mil

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 28 vagas | R$ 2,4 mil

TECNÓLOGO DE SUPORTE OPERACIONAL EM HARDWARE E SOFTWARE 20 vagas | R$ 3,4 mil

TECNÓLOGO EM ENGENHARIA CLÍNICA 9 vagas | R$ 3,4 mil

