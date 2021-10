Propostas de concurso em tramitação no Legislativo podem criar mais de 380 vagas efetivas no Ceará

Propostas que tramitam ou já foram aprovadas na Câmara Municipal de Fortaleza e na Assembleia Legislativa do Ceará (AL) deverão criar, já a partir do ano que vem, mais de 380 cargos efetivos para o funcionalismo público cearense. Ao menos 280 vagas são para a área da Saúde, destinadas ao Instituto José Frota (IJF), parte delas provenientes de um concurso realizado ainda em 2016, e com perspectiva de chamamento em janeiro de 2022.

Na última semana, o prefeito José Sarto (PDT) enviou um Projeto de Lei à Câmara Municipal para criação de 83 cargos efetivos para o IJF. O texto foi aprovado na última sexta-feira (8), no âmbito da Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento, e segue para apreciação final dos vereadores em plenário nesta quarta (13).

A proposta da prefeitura nesse certame, de acordo com a mensagem enviada à Câmara, é substituir "o grande contingente de servidores que estão em licença especial, aguardando aposentadoria" no equipamento público.

O IJF é o único hospital municipal de atendimento terciário de referência no Estado do Ceará para o tratamento e atendimento de traumas e queimados.

200 vagas no IJF

Na mesma comissão, foi aprovado o chamamento de mais de 200 servidores também para atuar no IJF, provenientes ainda de um concurso público realizado em 2016, na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). O grupo de novos servidores, de acordo com a prefeitura, tomará posse no início de janeiro de 2022.

À época, uma série de projetos de lei foram debatidos na Casa Legislativa municipal para a criação de mais de 200 cargos de médicos e também de outros profissionais da área da Saúde.

Um desses projetos, por exemplo, criou mais 183 cargos de provimento efetivo para o IJF com remunerações de R$ 2.288,00 a R$ 4.238,23. Entre as especialidades, assistente social (9), técnico de enfermagem (115), técnico de laboratório em análises clínicas (2), técnico em radiologia (19), cirurgião dentista (2), enfermeiro (16), farmacêutico hospitalar (3), farmacêutico bioquímico (1), fisioterapeuta (13), nutricionista (2) e terapeuta ocupacional (2).

O vereador Gardel Rolim (PDT), que é líder do governo na Câmara, foi o relator das matérias aprovadas na última sexta-feira no âmbito da comissão. Ele agradeceu apresentou parecer favorável ao chamamento dos aprovados em 2016 e ao concurso das novas 83 vagas para o hospital, e agradeceu a aprovação pelos membros do colegiado.

"É uma conquista para a saúde pública da nossa cidade - mais de 200 profissionais novos a partir de janeiro de 2022 para atua no IJF 2, é uma conquista para os profissionais que muitos deles estão aguardando desde o concurso de 2016 e é também uma conquista para esse parlamento

Assembleia Legislativa

Outro concurso público que passou pela aprovação de parlamentares e deve ocorrer até o final do ano é o proposto pela Assembleia Legislativa do Ceará. A prova antes marcada para novembro, foi recentemente reagendada para o próximo dia 19 de dezembro. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Evandro Leitão (PDT).

Anunciado ainda em 2019, durante a gestão do ex-presidente do Legislativo estadual e atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o concurso passou por adiamentos diante da pandemia de Covid-19.

O concurso oferece 100 vagas, sendo 70 para nível superior e mais 30 para nível médio. Os cargos compreendem as áreas de direito, tecnologia da informação, contabilidade, comunicação, administração, engenharia, economia e arquitetura.

Os salários serão de R$ 2.200 para os cargos de nível médio e de R$ 4.500 para os postos nível superior. Mais de 33 mil pessoas se inscreveram para o certame da Assembleia Legislativa. O Cebraspe é a empresa responsável pela realização das provas.