Concurso da Assembleia Legislativa do Ceará tem nova data, anuncia Evandro Leitão

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT), anunciou nesta quinta-feira (23) uma nova data para o concurso público da Casa. As provas serão realizadas no próximo dia 19 de dezembro.

O certame estava marcado para o dia 7 de novembro. Anunciado ainda em 2019, durante a gestão do ex-presidente do Legislativo estadual e atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o concurso passou por adiamentos diante da pandemia de Covid-19.

O concurso oferece 100 vagas, sendo 70 para nível superior e mais 30 para nível médio. Os cargos compreendem as áreas de direito, tecnologia da informação, contabilidade, comunicação, administração, engenharia, economia e arquitetura.

Veja o anúncio:

"A mudança ocorreu após demanda da população, pois a data inicialmente marcada era a mesma do certame da Polícia Militar. No intuito de evitar que houvesse prejuízo a inscritos nos dois concursos, solicitamos ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, Cebraspe, que buscasse uma nova data. Ontem recebemos um retorno", explicou o presidente da Casa, ao início da sessão.

"Estou aqui para dizer para vocês ficarem tranquilos, porque o concurso está mantido para este ano", completou Evandro Leitão.

Salários

Os salários serão de R$ 2.200 para os cargos de nível médio e de R$ 4.500 para os postos nível superior. Mais de 33 mil pessoas se inscreveram para o certame da Assembleia Legislativa. O Cebraspe é a empresa responsável pela realização das provas.