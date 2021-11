O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu nesta terça-feira (30) o concurso público para 568 vagas para cargos de nível médio e superior. Os salários variam entre R$ 4.063,34 e R$ 8.547,64.

São 432 oportunidades para técnico ambiental, que exige Ensino Médio completo. O ganho deste posto é de R$4.063,34, incluso auxílio-alimentação de R$ 458 e gratificação de desempenho de R$1.382,40.

>> Confira o edital

As outras chances são para nível superior: analista ambiental (96) e analista administrativo (40). Para se candidatar, é preciso ter graduação em qualquer área de conhecimento. A remuneração é de R$8.547,64, com auxílio-alimentação e gratificação de desempenho.

Cargos ofertados:

Técnico Ambiental (nível médio);

Analista Administrativo (nível superior);

Analista Ambiental – tema: Licenciamento Ambiental (nível superior);

Analista Ambiental – tema: Monitoramento, Regulação, Controle, Fiscalização, Biodiversidade e Auditoria Ambiental (nível superior);

Analista Ambiental – tema: Gestão, Proteção e Controle da Qualidade Ambiental (nível superior).

Os aprovados na função de analista ambiental podem atuar em três especialidades:

Licenciamento Ambiental;

Recuperação ambiental, monitoramento e uso sustentável da biodiversidade, controle e fiscalização;

Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental.

O candidato que fizer o concurso público para analista ambiental pode escolher uma área que queira trabalhar. No entanto, isso não impede que ele possa atuar em outra posteriormente, uma vez que é exigido nível superior em qualquer uma delas.

As vagas para analista administrativo e analista ambiental estão concentradas no Distrito Federal. Já as de técnico ambiental estão distribuídas entre todos os 26 estados e o Distrito Federal.

Os aprovados deverão cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas por semana. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros.

Cargo Estado Total de vagas Técnico ambiental Acre 15 Alagoas 5 Amazonas 25 Amapá 10 Bahia 5 Ceará 5 Distrito Federal 97 Espírito Santo 5 Goiás 10 Maranhão 20 Minas Gerais 5 Mato Grosso do Sul 10 Mato Grosso 30 Pará 65 Paraíba 5 Pernambuco 5 Piauí 5 Paraná 10 Rio de Janeiro 10 Rio Grande do Norte 5 Rondônia 20 Roraima 15 Rio Grande do Sul 15 Santa Catarina 5 Sergipe 5 São Paulo 10 Tocantins 15 Analista administrativo Distrito Federal 40 Analista ambiental - Tema 1:

Licenciamento Ambiental Distrito Federal 35 Analista ambiental - Tema 2: Recuperação

Ambiental, Monitoramento e Uso Sustentável

da Biodiversidade, Controle e Fiscalização Distrito Federal 39 Analista ambiental - Tema 3: Gestão,

Proteção e Controle da Qualidade Ambiental Distrito Federal 22

Inscrições

As inscrições para o concurso público do Ibama devem ser feitas entre 1º e 20 de dezembro no site da Cebraspe.

As taxas são de R$ 102 para nível superior (analista ambiental e analista administrativo) e de R$ 70 para nível médio (técnico ambiental). O pagamento do boleto deverá ser realizado até 5 de janeiro.

Somente pessoas de família de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa.

Esses têm que preencher o formulário com os dados solicitados, entre 1º e 20 de dezembro, no site da Cebraspe, e enviar documentação comprobatória das condições.

Depois, a banca organizadora os analisará e divulgará o resultado dos pedidos de isenção em 27 de dezembro.

Provas

O concurso público terá provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. Elas devem ser realizadas em 30 de janeiro de 2022, nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Serão 120 itens (em que os candidatos respondem se o tópico está certo ou errado). Destes, 50 são de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

Na prova discursiva, eles deverão escrever uma redação com estilo de texto dissertativo de, no máximo, 30 linhas.

Assuntos que serão cobrados para cada cargo:

Técnico ambiental

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Legislação geral e do setor de Meio Ambiente;

Ética no serviço público;

Matemática.

Conhecimentos Específicos:

Noções de Administração Pública;

Noções de Administração Financeira e Orçamentária;

Noções de Gestão de Pessoas nas organizações;

Legislação e Normas ambientais;

Meio Ambiente;

Educação ambiental.

Analista administrativo

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa;

Noções de Tecnologia da Informação;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação do setor de Meio Ambiente;

Noções de Direito Ambiental;

Noções de Regulação;

Ética no Serviço Público.

Conhecimentos Específicos:

Administração Geral;

Administração Pública;

Administração orçamentária, financeira e orçamento público;

Contabilidade pública;

Gestão de pessoas;

Matemática financeira.

Analista ambiental

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa;

Noções de Tecnologia da Informação;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação do setor de Meio Ambiente;

Noções de Direito Ambiental;

Noções de Regulação;

Ética no Serviço Público.

Conhecimentos Específicos:

Varia conforme o tema escolhido durante a inscrição no certame.

Os candidatos serão classificados na objetiva se atingirem dez pontos em conhecimentos básicos, 21 em conhecimentos específicos e 36 no conjunto das provas.

O concurso público do Ibama terá validade de dois anos. No entanto, há possibilidade de prorrogação de contrato por igual período.