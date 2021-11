Prefeitura de Quixeramobim lança seleção pública com mais de 450 vagas; salários chegam a R$ 12 mil

A Prefeitura de Quixeramobim, no interior do Ceará, lançou uma seleção pública para os níveis superior e médio destinada à contratação, por tempo determinado, de novos funcionários da gestão municipal. Os interessados devem se inscrever até 10 de dezembro de 2021 no site do Instituto Consulpam.

O pagamento da taxa de inscrição - R$ 78,16 para nível médio e R$ 106,16 para nível superior - deverá ser feito em espécie, por meio de boleto bancário gerado no site da banca organizadora. Ele poderá ser gerado somente no período de inscrições.

>> Confira o edital

São ofertadas 450 vagas, distribuídas em 60 cargos para níveis superior e médio, para o Gabinete, para as secretarias do Trabalho e Assistência Social; da Saúde; de Administração e Finanças; e de Educação. Os salários que variam de R$ 1,1 mil a R$ 12 mil.

O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, contados a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo.

Do total das vagas ofertadas de cada cargo, 5% (cinco por cento) será reservado para pessoas com deficiência.

Processo seletivo contará com:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos (22/01/2022);

Prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de nível superior (23/01/2022).

Nível superior:

Prova de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Noções de Informática, Conhecimentos Matemáticos) e Conhecimentos Específicos com 50 questões.

Nível médio:

Prova de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Noções de Informática, Conhecimentos Matemáticos) e Conhecimentos Específicos com 40 questões.

Cargos, salários e carga horária:

- Agente social - R$ 1,1 mil - 40h

- Assistente social - R$ 2.847,30 - 30h

- Digitador - R$ 1,1 mil - 40h

- Educador social - R$ 1,1 mil - 40h

- Entrevistador social - R$ 1,1 mil - 40h

- Psicólogo - R$ 2.847,30 - 40h

- Recepcionista - R$ 1,1 mil - 40h

- Visitador social - R$ 1,1 mil - 40h

- Analista administrativo - R$ 2 mil - 40h

- Atendente - R$ 1,1 mil - 40h

- Auxiliar de almoxarifado R$ 1,1 mil - 40h

- Auxiliar de farmácia R$ 1,1 mil - 40h

- Auxiliar de laboratório R$ 1, 1 mil - 40h

- Auxiliar de saúde bucal - R$ 1,1 mil - 40h

- Dentista - R$ 2.847,30 - 40h

- Enfermeiro - R$ 2.847,30 - 40h

- Fiscal sanitário- R$ 1,1 mil - 40h

- Fisioterapeuta - R$ 2.847,30 - 30h

- Fonoaudiólogo - R$ 2.847,30 - 40h

- Médico clinico geral - R$ 12 mil - 40h

- Médico ginecologista - R$ 12 mil - 40h

- Médico psiquiatra - R$ 12 mil - 40h

- Médico urologista - R$ 12 mil - 40h

- Médico endoscopista- R$ 12 mil - 40h

- Monitor de dança - R$ 1,1 mil - 40h

- Monitor de dependente químico - R$ 1,1 mil - 40h

- Patrimonialista - R$ 1,1 mil - 40h

- Professor de Artes oficinas terapêuticas - R$ 1.801,60 - 40h

- Recepcionista R$ 1,1 mil - 40h

- Técnico em Enfermagem R$ 1,1 mil - 40h

- Técnico em laboratório - R$ 1,1 mil - 40h

- Terapeuta ocupacional - R$ 2.847,30 - 30h

- Auxiliar de arquivo- R$ 1,1 mil - 40h

- Analista administrativo - R$ 2 mil - 40h

- Assistente de almoxarifado - R$ 1,5 mil - 40h

- Assistente de T.I - R$ 1,8 mil - 40h

- Auxiliar de almoxarifado - R$ 1.1 mil - 40h

- Auxiliar de controle interno - R$ 1,3 mil - 40h

- Arquiteto - R$ 2.712 - 20h

- Assistente de creche e pré-escola R$ 1,1 mil - 40h

- Assistente de engenharia civil - R$ 1,2 mil - 40h

- Assistente de nutrição R$ 1,4 mil - 40h

- Assistente social - R$ 2.847,30 - 30h

- Auxiliar de projetista R$ 1,2 mil - 40h

- Engenheiro civil - R$ 2.847,30 - 20h

- Monitor de dança- R$ 1,1 mil - 40h

- Monitor de flauta - R$ 1,1 mil - 40h

- Monitor de violão - R$ 1,1 mil - 40h

- Instrutor de capoeira - R$ 1,1 mil - 40h

- Técnico em edificações R$ 1,2 mil - 40h

- Professor polivalente- R$ 1.658,89 - 20h

- Professor de ciências naturais e matemática - R$ 1.658,89 - 20h

- Professor de ciências sociais- R$ 1.658,89 - 20h

- Professor de linguagens e códigos - R$ 1.658,89 - 20h

- Psicólogo - R$ 2.847,30 - 40h

- Nutricionista R$ 2.847,30 - 40h

- Médico perito R$ 6 mil - 20h