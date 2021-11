Concurso da Prefeitura de Iguatu terá mais de 490 vagas, com salários de até R$ 9,5 mil; veja edital

A Prefeitura de Iguatu, no Interior do Ceará, lançou edital para concurso público com 300 vagas para ocupação imediata e 191 para cadastro de reserva, totalizando 491. As oportunidades são para cargos para os níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior.

Os salários vão de um salário mínimo (R$1.100) a R$ 9.570, a depender da função. A carga horária varia de 30 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas entre o próximo dia 26 de novembro até 31 de dezembro de 2021, no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA) — responsável pelo certame.

Valores das taxas de inscrição:

Fundamental incompleto e completo: R$ 80;

Ensino médio completo: R$ 120,00;

Superior completo: R$ 150,00.

>> Leia o edital

A primeira etapa do concurso será uma prova escrita e objetiva para todos os cargos, prevista para 30 de janeiro. A segunda fase será a prova de títulos.

Veja as vagas

Cargos para nível fundamental incompleto: Artesão (1 vaga)

Auxiliar de Limpeza Urbana (50 vagas e 15 de cadastro reserva)

Auxiliar de serviços gerais (22 vagas e 12 de cadastro reserva)

Calceteiro (2 vagas)

Cozinheiro (4 vagas e 3 de cadastro reserva)

Magarefe (1 vaga)

Merendeira (7 vagas e 19 de cadastro reserva)

Porteiro (11 vagas e 1 de cadastro reserva)

Tratorista (2 vagas)

Vigia (23 vagas e 8 de cadastro reserva) Todos com salário de R$ 1.100 Cargos para nível fundamental completo: Atendente (16 vagas)

Cuidador (4 vagas)

Eletricista (1 vaga)

Inspetor de vigilância sanitária (2 vagas)

Motorista categoria "AB" (20 vagas e 15 de cadastro reserva)

Recepcionista (2 vagas) Salários de R$ 1.100 a R$ 1.466,99. Cargos para nível de ensino médio completo: Agente administrativo (7 vagas e 10 de cadastro reserva)

Agente comunitária de saúde (27 vagas)

Agente de controle de endemias (12 vagas e 10 de cadastro reserva)

Agente de fiscalização ambiental (apenas 1 de cadastro reserva)

Agente municipal de trânsito - CNH AB (apenas 1 de cadastro reserva)

Agente municipal de trânsito - CNH A e D (apenas 1 de cadastro reserva)

Atendente de consultório dentário (19 vagas)

Auxiliar de farmácia (10 vagas)

Auxiliar de trânsito (3 vagas)

Fiscal de obras (apenas 1 cadastro de reserva)

Fiscal de tributos municipais (apenas 1 de cadastro reserva)

Intérprete de libras (apenas 2 de cadastro reserva)

Maqueiro (2 vagas e 2 de cadastro reserva)

Técnico agrícola (1 vaga)

Técnico de enfermagem (25 de cadastro reserva)

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)



Os salários vão de R$ 1.100 a R$ 2.979,25 Cargos para nível superior completo Assistente social (1 vaga e 5 de cadastro reserva)

Cirurgião dentista (3 de cadastro reserva)

Cirurgião dentista - PSF (14 vagas)

Educador físico (1 vaga e 1 de cadastro reserva)

Enfermeiro (12 de cadastro reserva)

Engenheiro Civil (1 vaga)

Fisioterapeuta (2 de cadastro reserva)

Fonoaudiólogo (1 cadastro reserva)

Médico pediatra (1 cadastro reserva)

Médico PSF (15 de cadastro reserva)

Médico psiquiatra (4 cadastro reserva)

Médico veterinário (1 vaga)

Nutricionista (1 vaga)

Professor fundamental II - Geografia (2 vagas)

Professor fundamental II - Matemática (2 vagas)

Professor fundamental II - Português (2 vagas)

Professor pedagogo (14 vagas)

Psicólogo (8 vagas)

Psicopedagogo (1 vaga e 1 de cadastro reserva)

Regente de música popular (1 de cadastro reserva)

Técnico administrativo (2 vagas)

Terapeuta ocupacional (2 de cadastro reserva)



Os salários vão de R$ 2.312,37 a $ 9.570,84.