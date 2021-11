Confira os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (15)

O Ceará tem, nesta segunda-feira (15), quatro concursos públicos com inscrições abertas. Nos certames, há oportunidades para níveis técnico, médio e superior. O maior salário entre as oportunidades pode chegar a R$ 13.806,88.

Prefeitura de Fortaleza

Prefeitura de Fortaleza lançou na sexta-feira (12) a seleção pública destinada à contratação, por tempo determinado, de médicos. Os interessados podem se inscrever no Canal de Concursos e Seleções até o dia 28 de novembro.

Para participar, é necessário ser graduado em Medicina, ter registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e residência na especialidade para a qual deseja concorrer.

No total, são ofertadas 98 vagas nas especialidades de Clínico Geral, Infectologista e Intensivista com remuneração variada entre R$ 6.733,98 e R$ 13.806,88.

Mais informações

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Endereço: Avenida João Pessoa, 5609 – Damas

Telefone: (85) 3433-2987

IFCE

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) segue com inscrições abertas para o concurso de professores.

Inscrições até: 20 de novembro

Vagas: 132 + até 618 de cadastro de reserva

Provas objetiva e de múltipla escolha: 11 de dezembro

São 132 vagas em 59 subáreas, com cadastro reserva de até 618 aprovados. Os vencimentos básicos são de R$ R$ 4.472,64, mas a remuneração pode chegar a R$ 9.616,18, dependendo da titulação.

As vagas contemplam áreas como Administração, Agronomia, Artes e Biologia até Hotelarias, Letras, Matemática, Engenharias Civil, Elétrica, Mecânica, entre outras.

Os candidatos devem se inscrever também no site do Idecan, além de pagar taxa de R$ 150. As provas dos candidatos a docentes serão realizadas em 11 de dezembro de 2021, nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está co 81 vagas abertas para cargos de níveis médio/técnico e superior. O salário das oportunidades pode chegar a R$ 4.638,66, e os candidatos aprovados serão lotados nos campi da instituição em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e Sobral.

Inscrições: Até 28 de novembro

Vagas: 81

Prova escrita: 30 de janeiro de 2022

Interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site do concurso. A taxa de inscrição para nível médio e técnico R$ 120, enquanto para nível superior o valor é R$ 150.

A prova escrita será aplicada em Fortaleza, e terá a duração total de quatro horas. Confira a divisão das vagas:

Vagas para Médio/técnico

Assistente em Administração

Técnico de Laboratório/Biotecnologia

Técnico de Laboratório/Comunicação Visual

Técnico de Laboratório/Desenvolvimento de Sistemas

Técnico de Laboratório/ Edificações

Técnico de Laboratório/ Estradas

Técnico de Laboratório/ Análises Químicas

Técnico de Laboratório/ Geologia

Técnico de Laboratório/ Hidrologia

Técnico de Laboratório/Meio Ambiente

Técnico de Laboratório/ Multimidia

Técnico de Laboratório/ Produção de Áudio e Vídeo

Técnico de Laboratório/Prótese Dentária

Técnico de Laboratório/Saneamento

Técnico de Laboratório/Tecnologia da Informação

Vagas para Superior

Administrador

Analista de Tecnologia da Informação

Arquivista

Assistente Social

Auditor

Bibliotecário/Documentalista

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Geólogo

Médico/Psiquiatra

Nutricionista

Pedagogo

Produtor Cultural

Técnico em Assuntos Educacionais

SEAS-CE

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (SEAS-CE) está com 173 vagas abertas para Socioeducador (143 vagas), Assistente Social (9), psicólogo (16) e Pedagogo (5).Inscrições estão abertas no site CEV/Uece

Para a função de socioeducador é necessário possuir CNHt. A remuneração para todas as oportunidades é R$ 2.266, com jornada de 40 ou 44 horas semanais.

Inscrições: Até 1 de novembro

Vagas: 173

Prova objetiva: 22 janeiro de 2022

