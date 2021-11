Governador Camilo Santana prevê lançar pelo menos sete concursos públicos em 2022

O governador Camilo Santana (PT) informou que pelo menos sete concursos são analisados para 2022. Os certames devem ser realizados para a reposição de cargos dos seguintes órgãos e instituições de ensino:

Universidade Estadual do Ceará (Uece);

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA);

Universidade Regional do Cariri (Urca);

Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA);

Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS);

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace);

Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

As informações foram dadas em live, na tarde desta terça-feira (16). “Terá concurso para a Semace, para a Procuradoria-Geral do Estado, para as três universidades públicas do Estado, Uece, UVA e Urca. Terá concurso também para a Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Secretaria da Proteção Social”, disse Camilo em resposta a uma internauta.

Concursos no Ceará

Alguns certames do Estado já tiveram detalhes divulgados por Camilo em outras oportunidades.

A Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) informou que o governador autorizou a seleção pública para preenchimento de 296 vagas de professores substitutos e temporários em campi da Capital e do Interior. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) de 14 de outubro.

Já o concurso da Semace, segundo anúncio de Camilo em 19 de outubro, pode ser lançado ainda em 2021. Segundo a autarquia, os salários previstos devem variar de R$ 7,8 mil a R$ 9,9 mil, a depender do nível de escolaridade. O concurso é esperado desde 2019, pelo menos.

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) fechou, recentemente, as inscrições para concurso público com oito vagas para cadastro reserva. A divulgação do resultado final e a convocação para desempate de notas ocorrerão em março de 2022, segundo o edital do certame.

Concursos nas universidades

Já a Urca lançou, neste ano, três editais para provimento de vagas de Professor Substituto e Temporário na instituição. O primeiro ofertou 91 vagas; o segundo, 83 oportunidades; e o terceiro, 37.

Em relação a cargos de professores efetivos, o último concurso anunciado pela Urca foi divulgado ainda em 2015, com 21 vagas para Professor Adjunto e Assistente. O certame foi alvo de irregularidades — candidatos apontaram falta de transparência das bancas examinadoras e inexistência de espelho das provas.

A UVA, por sua vez, publicou, em 2018, edital para provimento de 21 vagas para professores. Em 2019, a instituição divulgou que passaria a funcionar no município de São Benedito, o que ampliaria o número de cursos oferecidos.

Embora as aulas tivessem previsão de serem iniciadas no segundo semestre de 2020, o campus foi entregue apenas em agosto de 2021. Nesse ínterim, a instituição publicou editais para três seleções públicas (editais 001, 002 e 003 de 2021), que, juntos, somavam 66 vagas para professores temporários.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Estado buscando informações sobre os status dos certames mencionados por Camilo nesta terça e aguarda resposta.

