Confira os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (1º)

O Ceará tem, nesta segunda-feira (1º), quatro concursos públicos com inscrições abertas. Nos certames, há oportunidades para níveis técnico, médio e superior, com salário que pode chegar a mais de R$ 20 mil em um dos cargos.

São, ao todo, mais de 1,3 mil vagas, com oportunidades de preenchimento imediato e para compor cadastro de reserva.

PGE-CE

Inscrições até: 4 de novembro

Vagas: 8

Prova objetiva: 19 de dezembro de 2021

Prova discursiva: 23 de janeiro de 2022

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-CE) está com inscrições abertas em certame para procurador do Estado na Classe "D" até as 18h da próxima quinta-feira (4). São oito vagas para cadastro reserva, com salários de R$ 20.569,31.

Para participar, o candidato deve se inscrever no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do concurso, e pagar taxa de inscrição de R$ 170.

Veja mais detalhes no edital completo.

IFCE

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu dois concursos: um para cargos técnico-administrativos e outro para docentes.

Cargos técnico-administrativos

Inscrições até: 10 de novembro

Vagas: 49 + 225 de cadastro de reserva

Provas objetiva e de múltipla escolha: 11 e 12 de dezembro

O certame para cargos técnico-administrativos possui 49 vagas de níveis médio e superior, além de 225 vagas para cadastro de reserva. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remunerações que vão de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,67.

Entre os cargos, estão Assistente em Administração, Analista de Tecnologia da Informação, Técnico em Enfermagem, Pedagogo, Assistente de Alunos, Auditor e Nutricionista.

Interessados devem se inscrever pela internet, no site do Idecan, instituição que organizará o certame, até o dia 10 de novembro. As taxas de inscrição custam R$ 80, nos cargos das classes C (Assistente de Alunos) e D (demais cargos de nível médio), e R$ 100 para os de nível superior.

Docentes

Inscrições até: 20 de novembro

Vagas: 132 + até 618 de cadastro de reserva

Provas objetiva e de múltipla escolha: 11 de dezembro

Já para a carreira de professor, o IFCE oferta 132 vagas em 59 subáreas, com cadastro reserva de até 618 aprovados. Os vencimentos básicos são de R$ R$ 4.472,64, mas a remuneração pode chegar a R$ 9.616,18, dependendo da titulação.

As vagas contemplam áreas como Administração, Agronomia, Artes e Biologia até Hotelarias, Letras, Matemática, Engenharias Civil, Elétrica, Mecânica, entre outras.

Os candidatos devem se inscrever também no site do Idecan, além de pagar taxa de R$ 150. As provas dos candidatos a docentes serão realizadas em 11 de dezembro de 2021, nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

Uece

Inscrições: 29 de outubro a 12 de novembro de 2021

Vagas: 296

Prova escrita (dissertativa, 1ª fase): 29 de novembro

Prova didática (2ª fase): 19 de dezembro

As inscrições para o preenchimento de 296 vagas de professor substituto e temporário na Universidade Estadual do Ceará (Uece) começaram na sexta-feira (29) e seguem até o próximo dia 12 de novembro. Elas devem ser realizadas exclusivamente online, pelo site.

Os salários partem de R$ 1.974,55, no regime de 40 horas semanais, e R$ 987,55 por 20 horas, podendo ser ampliados mediante titulação.

Para concretizar a inscrição, o candidato deverá entregar a ficha de inscrição devidamente preenchida com toda a documentação solicitada no edital, na CEV/Uece, campus Itaperi, ou enviar por correio.

Ao todo, são ofertadas 296 vagas para docentes que atuarão em cursos nas unidades da Uece em Fortaleza, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Iguatu, Crateús, Tauá e Quixadá.

Veja mais detalhes no edital completo.

Concursos previstos no Ceará

UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou edital de concurso público com 81 vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior. O salário das oportunidades pode chegar a R$ 4.638,66, e os candidatos aprovados serão lotados nos campi da instituição em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e Sobral.

As inscrições abrem às 10h desta sexta-feira (5) e seguem até as 23h59 do dia 28 deste mês de novembro. A prova escrita será aplicada no dia 30 de janeiro de 2022, em Fortaleza, e terá a duração total de quatro horas. Confira divisão das vagas:

Vagas para Médio/técnico

Assistente em Administração

Técnico de Laboratório/Biotecnologia

Técnico de Laboratório/Comunicação Visual

Técnico de Laboratório/Desenvolvimento de Sistemas

Técnico de Laboratório/ Edificações

Técnico de Laboratório/ Estradas

Técnico de Laboratório/ Análises Químicas

Técnico de Laboratório/ Geologia

Técnico de Laboratório/ Hidrologia

Técnico de Laboratório/Meio Ambiente

Técnico de Laboratório/ Multimidia

Técnico de Laboratório/ Produção de Áudio e Vídeo

Técnico de Laboratório/Prótese Dentária

Técnico de Laboratório/Saneamento

Técnico de Laboratório/Tecnologia da Informação

Vagas para Superior

Administrador

Analista de Tecnologia da Informação

Arquivista

Assistente Social

Auditor

Bibliotecário/Documentalista

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Geólogo

Médico/Psiquiatra

Nutricionista

Pedagogo

Produtor Cultural

Técnico em Assuntos Educacionais

Semace

O governador Camilo Santana (PT) anunciou que deve lançar concurso público para a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) “ainda neste ano”. Os cargos serão de Fiscal Ambiental e Gestor Ambiental, e os salários previstos, conforme a autarquia, devem variar de R$ 7,8 mil a R$ 9,9 mil, dependendo do nível de escolaridade.

No entanto, ainda não há mais detalhes sobre o processo seletivo. O gestor estadual afirmou que o lançamento seria "em breve".

Confira previsão de salários:

Graduado: R$ 7.809,80

Especialista: R$ 8.342,29

Mestrado: R$ 8.874,77

Doutorado: R$ 9.939,75