Uece terá seleção para 296 professores substitutos e temporários

A Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) informou que o governador Camilo Santana autorizou a seleção pública para preenchimento de 296 vagas de professores substitutos e temporários em campis da Capital e do Interior. Os editais devem ser publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) ainda nesta quinta-feira (14).

De acordo com a Funece, os professores aprovados na seleção serão lotados nos seguintes centros:

Ciências da Saúde (CCS)

Ciências e Tecnologia (CCT)

Educação (CED)

Estudos Sociais Aplicados (Cesa)

Humanidades (CH)

E nas faculdades:

Faculdades de Veterinária (Favet)

Educação de Itapipoca (Facedi)

Filosofia Dom Aureliano Matos (Fafidam)

Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (Feclesc)

Educação, Ciências e Letras de Iguatu (Fecli)

Educação de Crateús (Faec)

Centro de Educação, Ciências e Tecnologia da Região dos Inhamuns (Cecitec)

O reitor da Uece ressaltou que o processo seletivo “era esperado pela comunidade acadêmica e chega como um alívio para coordenadores e coordenadoras que, em breve, poderão contar com esses docentes em seus cursos”.