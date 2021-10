Procuradoria-Geral do Estado prorroga prazo de inscrições para seleção de estagiários de Direito

A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) prorrogou até 28 de outubro o prazo de inscrições para o processo seletivo de estagiários 2021, com vagas destinadas aos estudantes de Direito.

Elas podem ser feitas online, por meio do site da PGE; ou presencial, no Centro de Estudos e Treinamento (Cetrei/PGE), na Rua Dr. José Martins Rodrigues, 150 - bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. A taxa de inscrição custa R$ 40.

Avaliações

A seleção consiste na aplicação de duas provas, sendo uma objetiva e outra discursiva, em data e local posteriormente divulgados pela comissão organizadora.

Benefícios

Os selecionados receberão bolsa mensal de R$ 919,37 e auxílio-transporte. A jornada de atividade será de 20 horas semanais.

Funções

O estagiário atuará com os procuradores do Estado, executando as atividades de pesquisa bibliográfica, consulta a livros, periódicos, súmulas e jurisprudências voltadas para a elaboração de peças jurídicas, acompanhamento de processos judiciais e administrativos, bem como outras atribuições relacionadas à advocacia pública.

Serviço

Processo seletivo de estagiários 2021

Inscrições: até 28 de outubro – presencial ou online

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30

Presencial: Procuradoria-Geral do Estado – Setor: Cetrei: Rua Dr. José Martins Rodrigues, 150 - bairro Edson Queiroz, Fortaleza

Online: www.pge.ce.gov.br / Link: https://forms.gle/vc1eNNfn2Wa4VpYz9

Valor: R$ 40

Mais informações: (85) 3459-6351.

