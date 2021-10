Siderúrgica no Pecém abre 80 vagas para Jovem Aprendiz; saiba como se inscrever

A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) abriu nesta quinta-feira (14) as inscrições para vagas do Programa Jovem Aprendiz CSP e Aprendiz Pessoa com Deficiência (PDC). Ao todo, 80 oportunidades estão disponíveis.

Do total de vagas, 40 delas serão para início dos trabalhos em janeiro e as outras 40, para março.

As inscrições ficam abertas até 29 de outubro e devem ser feitas exclusivamente por meio do site da CSP, na aba 'Trabalhe Conosco'.

Requisitos

Os requisitos para se candidatar ao Programa Jovem Aprendiz CSP é ter ensino médio e/ou técnico completos e idade entre 18 e 23 anos.

Já para o Aprendiz PCD não há limite de idade, basta ter a partir de 18 anos e, no mínimo, ensino médio e/ou técnico completos.

Capacitação

Na CSP, os aprendizes fazem o curso de Operador de Processo Siderúrgico, ministrado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE).

Mais de 380 jovens já participaram do programa, sendo 85% residentes de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. A prioridade é para aprendizes que residirem nesses municípios próximos à CSP.

Para o Aprendiz PCD, é válido também ser morador de Fortaleza. Os currículos obtidos a partir dessa inscrição também poderão ser utilizados para selecionar as próximas turmas.

Resultados do Programa Jovem Aprendiz CSP:

• 379 aprendizes formados;

• 213 aprendizes contratados (56,2%).

Serviço

Programa Jovem Aprendiz e Aprendiz PCD da CSP

Etapas do processo seletivo

- Inscrições: 14/10 a 29/10

- Início das turmas: Janeiro/2022 (40 vagas) e Março/2022 (40 vagas)

Requisitos

- Para Aprendiz: de 18 a 23 anos; ter concluído Ensino Médio ou Técnico completo; residir em municípios próximos à CSP.

- Para Aprendiz PCD: a partir de 18 anos; ter concluído Ensino Médio completo.

Remuneração e Benefícios

Salário compatível com a Lei da Aprendizagem;

Transporte;

Refeição na empresa;

Vale alimentação;

Plano de Saúde e Odontológico;

Seguro de Vida.

Formação teórica e prática:

Operador de processo siderúrgico

Carga horária: conforme prevista na Lei de Aprendizagem

Local: dependências da CSP, em São Gonçalo do Amarante

Inscrições e dúvidas:

Site da CSP, na aba “Trabalhe Conosco”