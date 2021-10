TRT-CE abre seleção para cadastro de reserva em estágio de Direito

O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) recebe a partir de 18 de outubro inscrições para selecionar estagiários de Direito. O processo seletivo é para formação de cadastro reserva.

As candidaturas podem ser feitas até o dia 1º de novembro, por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

O processo seletivo vai ocorrer por meio de análise, em ordem decrescente, do Coeficiente de Rendimento (CR) global de cada candidato na faculdade em que estuda. Se houver empate entre discentes, o que estiver em nível mais avançado no curso será escolhido.

Carga horária e valor da bolsa

O estágio prevê a carga horária de 20 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias. Além disso, as vagas têm duração mínima de 12 meses, podendo ser renovadas por mais um ano. O local de estágio é no município de Fortaleza.

O valor da bolsa de estágio é de R$ 780, com auxílio-transporte correspondente a duas vezes o valor da tarifa de estudante única do ônibus urbano de Fortaleza, por dia trabalhado. Mais informações estão no edital.

No processo de seleção, serão destinadas 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas pretas ou pardas.

