Fortaleza abre inscrições para mais de 2 mil vagas de estágio remunerado para ensino superior

O processo seletivo para a contratação de estagiários no âmbito do programa Jovens Talentos, da Prefeitura de Fortaleza, inicia nesta terça-feira (5) e segue até o próximo dia 30. Ao todo, são 2.092 vagas para estudantes de diversos cursos de graduação. A bolsa será de R$ 750, além do auxílio-transporte.

As inscrições ocorrerão, exclusivamente, pela internet. A taxa de inscrição é no valor de R$ 50. O estágio terá duração de um ano e carga horária de 20 horas semanais.

O edital prevê 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCDs). Os candidatos aprovados nessa categoria serão submetidos a exame médico e deverão apresentar laudo médico, expedido pelo Instituto de Previdência do Município (IPM), ao órgão em que serão lotados.

Segundo a Prefeitura, os candidatos transgêneros que desejarem ser tratados por nome social, durante a realização da prova, deverão solicitar atendimento diferenciado.

Quem pode participar

Estudantes que estejam devidamente matriculados, a partir do 4º semestre, ou tenham cursado, no mínimo, 80 créditos ou 40% da carga horária em um curso de graduação referente à vaga para a qual querem concorrer

Quem tenha disponibilidade mínima de seis meses, desde que permaneça matriculado na Instituição de Ensino Superior.

Candidatos não tenham estagiado em órgão ou entidade da Prefeitura de Fortaleza por período superior a 12 meses e que não sejam ocupantes de cargo público, função pública ou emprego público.

Como será a seleção

A seleção terá aplicação de prova objetiva para a maioria dos cursos e entrevista para todos. No entanto, candidatos das áreas de Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade, Audiovisual e Design Gráfico), Direito e Turismo farão uma prova discursiva composta por duas questões sobre temas referentes ao curso de graduação.

A data prevista para aplicação da prova é 14 de novembro.

Como realizar a inscrição

1 - O candidato deverá fazer o Cadastro Único das Políticas Públicas de Juventude, disponível no Portal da Juventude e gerar seu número de Cadastro Social.

2 - Em seguida, deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 50.