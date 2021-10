Rede Cuca em Fortaleza anuncia 4,4 mil vagas em cursos gratuitos online e presenciais

Neste mês de outubro, a Prefeitura de Fortaleza oferta 4,4 mil vagas em 54 cursos gratuitos — presenciais ou online — de formação e modalidades esportivas na Rede Cuca. As matrículas devem ser feitas virtualmente pelo Portal da Juventude.

As inscrições para os cursos online começam na terça-feira (5). Já para os cursos presenciais, na quarta-feira (6). E, para os esportes, na quinta-feira (7).

Cursos

De acordo com a Prefeitura, os 54 cursos abrangem as áreas de formação e tecnologia, artes e empregabilidade.

São, por exemplo, cursos de:

Ballet Clássico;

Técnica de Giros;

Circo;

Acrobacia Básica;

Violão online: nível Intermediário;

Animação Digital;

Libras Básico;

Roteiro para vídeo: contando histórias;

Como se tornar um Youtuber;

Como organizar o seu negócio.

Esportes

São em torno de 3,7 mil vagas só para as atividades esportivas, que estão dentre as 32 modalidades oferecidas pela Rede Cuca, como basquete, vôlei, natação, tênis de mesa, dentre outras.

Como fazer a matrícula?

Seguindo as datas dadas pela Prefeitura para o início das inscrições em cada categoria, as matrículas serão feitas virtualmente pelo Portal da Juventude. É necessário fazer o cadastro no portal e ter e-mail e CPF válidos. Cada aluno pode participar de um curso por mês.

Caso as vagas sejam preenchidas, interessados podem ficar no cadastro de reservas e aguardar liberação de novas vagas.

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira