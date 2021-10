Confira os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (4)

Dois concursos estão com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (4). Os certames possuem oportunidades de níveis técnico, médio e superior. Os salários superam R$ 4 mil.

Ao todo, são mais de 580 vagas, incluindo oportunidades de preenchimento imediato e de cadastro de reserva.

IFCE

Com remuneração de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,67 em 40 horas semanais, o concurso do Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu 49 vagas de níveis médio e superior, além de 225 vagas para cadastro de reserva.

Dentre os 24 cargos, estão Assistente em Administração, Analista de Tecnologia da Informação, Técnico em Enfermagem, Pedagogo, Assistente de Alunos, Auditor e Nutricionista.

As inscrições seguem até 7 de outubro de 2021, somente via internet, no site do Idecan. Para os cargos das classes C (Assistente de Alunos) e D (demais cargos de nível médio), a taxa é R$ 80. A inscrição para os cargos de nível superior é R$ 100.

Cronograma

Inscrições: até 7 de outubro

Provas objetiva e de múltipla escolha: 11 e 12 de dezembro

Prefeitura de Paraipaba

A Prefeitura de Paraipaba realiza novo concurso público com 89 vagas e 267 para cadastro de reserva, totalizando 356 vagas.

As vagas estão distribuídas em cargos de níveis de instrução fundamental, intermediário e superior. As inscrições, já abertas, vão até o dia 14 de outubro.

Os vencimentos variam de R$ 1,2 mil a R$ 4 mil, com jornadas semanais de até 40 horas.

Cargos

Níveis fundamental e médio

Agente Municipal de Trânsito (médio);

Secretário Escolar (médio).

Operador de Motosserra (fundamental incompleto).

Nível superior

Analista Ambiental;

Fiscal Ambiental;

Professor Anos Iniciais;

Professor de Ciências;

Professor de Educação Física;

Professor de Educação Infantil;

Professor de Geografia;

Professor de História;

Professor de Inglês;

Professor de Língua Portuguesa;

Professor de Matemática.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no site oficial do Cetrede até o dia 14 de outubro, com taxas que variam de R$ 65 a R$ 125, conforma o cargo.

