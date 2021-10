Inscrições para estágio na Secretaria da Segurança Pública terminam nesta quinta-feira (14)

As inscrições para estágio de nível superior na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) terminam nesta quinta-feira (13).

Os interessados devem preencher a ficha de cadastro no site da pasta até às 23h59, de acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os aprovados cumprirão jornada de trabalho semanal de 20 horas. Também receberão R$ 671,95 e auxílio-transporte.

Critérios

Ser aluno regularmente matriculado e com frequência efetiva em instituições de ensino superior;

Ter cursado, no mínimo, 50% da carga horária/créditos exigidos para conclusão do curso;

Ser estudante de instituição de ensino superior que tenha convênio de estágio com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).

Vagas

Direito (6 vagas)

Ciências Contábeis (3 vagas)

Administração de Empresas (1 vaga)

Psicologia (4 vagas)

Engenharia Civil (1 vaga)

Tecnologia da Informação (3 vagas)

Jornalismo, Publicidade ou Design Gráfico (2 vagas)

Estatística (2 vagas)

Acadêmicos que estejam cursando o penúltimo ou o último semestre da graduação não podem participar da seleção. O edital informa ainda que 10% das vagas são destinadas para candidatos com deficiência.

Fases

A seleção de estagiários da Secretaria será dividida em duas etapas:

Análise de histórico acadêmico (eliminatória);

Entrevista (eliminatória e classificatória).

Esta última vale de 0 a 10 pontos.

Validade

O estágio terá duração de 12 meses, a contar da publicação de homologação do resultado. O período pode ser prorrogado por igual período ou inferior, a critério da Secretaria.