Funcap lança edital para seleção de estagiários de nível superior; veja oportunidades

A Funcap, órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), lançou edital para seleção de estagiários de nível superior. O período de inscrições segue até o próximo dia 6 de novembro.

Podem participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados nos cursos de:

Direito;

Administração de Empresas;

Biblioteconomia/Arquivologia;

Ciência da Computação;

Estatística.

Há ainda três vagas para estágio em Políticas Públicas, para o qual podem concorrer alunos de quaisquer cursos de nível superior.

Critérios

Os candidatos devem ter matrícula ativa e completado no mínimo 50% da carga horária (ou dos créditos, dependendo do regime adotado pela instituição de ensino) exigida para conclusão do curso, além de apresentar média de notas igual ou superior a 7.

O edital destina 10% das vagas para candidatos com deficiência (é necessária a comprovação mediante laudo médico expedido no prazo máximo de 90 dias antes do término das inscrições).

Etapas

O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular, de caráter eliminatório, e entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições irão até o próximo dia 6 de novembro e podem ser feitas presencialmente no Serviço de Protocolo da Funcap (Avenida Oliveira Paiva, n° 941, Cidade dos Funcionários), ou pelo e-mail rh@funcap.ce.gov.br.

Benefícios

A bolsa tem remuneração mensal de R$ 671,95 mais auxílio-transporte de R$ 3,60 por dia trabalhado em cada mês.

A jornada de atividade em estágio será de quatro horas diárias no período de 8 às 12h ou de 13h às 17h.

Vagas disponíveis por área:

Direito - 1;

Administração de empresas - 2;

Biblioteconomia/Arquivologia - 1;

Políticas Públicas - 3;

Ciências da Computação - 2;

Estatística - 2.

Documentos necessários para inscrição

Currículo ou Lattes, com foto;

Declaração emitida pela instituição de ensino, onde conste que o(a) aluno(a) está regularmente matriculado(a) no curso superior da área em que é candidato(a) e cursou no mínimo 50% da carga horária ou dos créditos do curso;

Histórico escolar atualizado.

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira