Tribunal de Justiça oferta vagas de estágio em cidades cearenses; saiba como se inscrever

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) abriu inscrições para nova seleção de estagiários do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O estágio é remunerado com bolsas de R$ 901,33, mais o auxílio-transporte, com uma jornada semanal de 25 horas.

As oportunidades são para as comarcas de Fortaleza e várias outras localizadas nas regiões do Cariri, Ibiapaba, Leste/Jaguaribe, Sertão Central, Maciço de Baturité, Centro Sul e Norte/Noroeste.

Como se inscrever?

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do IEL Ceará e realizar o cadastro. Na página, você pode se informar sobre todos os detalhes dos processos seletivos abertos, do número 19 ao 29.

O processo seletivo contará com a fase de análise do histórico escolar e uma prova dissertativa, a ser aplicada de maneira remota, pela internet.

Quais os cursos com vagas?

Direito;

Pedagogia;

Administração;

Estatística;

Informática.

Quais os requisitos?

Os candidatos devem ter cursado no mínimo 30% e no máximo 80% dos créditos do curso e precisam ter média global a partir de 6,0.

Os estagiários contemplados terão uma complementação a formação acadêmica através do IEL, que ensina postura e comportamento na empresa, atendimento ao cliente com excelência, respeito a hierarquias, a importância da comunicação, entre outros temas abordados nas palestras e treinamentos.